Ярош угрожает Киеву силой для защиты сослуживцев-чеченцев, внесённых СНБО в санкционные списки

В санкционные списки СНБО были включены чеченцы, которые воевали в составе добровольческого батальона им. шейха Мансура на Донбассе за Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.«Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура... Наши братья-чеченцы», — написал радикал.По его мнению, не обошлось здесь «без кремлевской агентуры, которая инфильтрирована в украинские силовые структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину».Ярош пригрозил, что в случае необходимости для защиты «собратьев-чеченцев» он готов применить силу.«Предупреждаю власть: мы, наших собратьев-чеченцев, не отдадим на растерзание врагу... Если для их защиты надо будет использовать силу — мы это сделаем», — заявил бывший лидер «Правого сектора».По информации экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, в санкционные списки СНБО включены командир чеченского батальона им. шейха Мансура Муслим Идрисов (позывной «Муслим Чеберлоевский»), начштаба батальона Салман Сайнароев. Также в санкционном списке есть и другие добробатовцы.