|
Ярош угрожает Киеву силой для защиты сослуживцев-чеченцев, внесённых СНБО в санкционные списки
24 мая 2021, 23:55 • 90 • Украина
В санкционные списки СНБО были включены чеченцы, которые воевали в составе добровольческого батальона им. шейха Мансура на Донбассе за Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
«Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура... Наши братья-чеченцы», — написал радикал.
По его мнению, не обошлось здесь «без кремлевской агентуры, которая инфильтрирована в украинские силовые структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину».
Ярош пригрозил, что в случае необходимости для защиты «собратьев-чеченцев» он готов применить силу.
«Предупреждаю власть: мы, наших собратьев-чеченцев, не отдадим на растерзание врагу... Если для их защиты надо будет использовать силу — мы это сделаем», — заявил бывший лидер «Правого сектора».
По информации экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, в санкционные списки СНБО включены командир чеченского батальона им. шейха Мансура Муслим Идрисов (позывной «Муслим Чеберлоевский»), начштаба батальона Салман Сайнароев. Также в санкционном списке есть и другие добробатовцы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2021, 02:45
|
18 мая 2021, 11:10
|
18 мая 2021, 00:10
|
24 мая 2021, 06:30
|
23 мая 2021, 05:45
|
20 мая 2021, 22:45
|
23 мая 2021, 09:25