Ярош сделал громкое заявление о судьбе России

Россию в будущем ждет распад, это не далекая перспектива, утверждает советник главнокомандующего ВСУ и экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.В интервью одному из украинских СМИ Ярош сказал, что поговорил бы о распаде России с ее президентом Владимиром Путиным.«Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — заявил он.Путин, по мнению Яроша, оказал себе «медвежью услугу», начав «агрессию против Украины».«Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно.В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан — Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки.Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе…», — озвучил советник украинского главкома популярные в среде «свидомых» украинцев фантазии.По мнению Яроша, спровоцировать развал России может смерть президента либо активность мусульман.«В РФ смерть царя — это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться… Мы видим, какое у Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец», — считает он.