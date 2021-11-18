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Ярош сделал громкое заявление о судьбе России

18 ноября 2021, 09:20  •  497 • Украина

Россию в будущем ждет распад, это не далекая перспектива, утверждает советник главнокомандующего ВСУ и экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.

В интервью одному из украинских СМИ Ярош сказал, что поговорил бы о распаде России с ее президентом Владимиром Путиным.

«Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — заявил он.

Путин, по мнению Яроша, оказал себе «медвежью услугу», начав «агрессию против Украины».

«Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно.

В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан — Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки.

Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе…», — озвучил советник украинского главкома популярные в среде «свидомых» украинцев фантазии.

По мнению Яроша, спровоцировать развал России может смерть президента либо активность мусульман.

«В РФ смерть царя — это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться… Мы видим, какое у Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец», — считает он.

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