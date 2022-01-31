Ярош призвал Зеленского хоть немного думать и не подыгрывать «российской агентуре»

Экс-лидер «Правого сектора», советник главнокомандующего ВСУ и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал украинского президента Владимира Зеленского «хоть немного думать, если есть чем, и не подыгрывать российской агентуре».Своё обращение радикал обнародовал в Facebook.По словам Яроша, он категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе, однако, считает, что уменьшать угрозу широкомасштабного или локального «вторжения» России на Украину, или большого обострения в Донбассе, ни в коем случае нельзя.«Любые заявления властей, которые говорят о том, что «Россия не нападет», могут быть демобилизирующими для украинского общества и диверсией против возможности нации нейтрализовать внешние угрозы… Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений властей, наши западные союзники имеют все основания прекратить поставки столь нужного Вооруженным силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств», — высказал он своё мнение.Обращаясь к президенту Зеленскому, Ярош посоветовал ему:«Перед тем, как что-то произносить, надо хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти! От каждого слова Верховного Главнокомандующего, сейчас, зависит будущее Украины… ДумайТе. Если есть чем…».Напомним, официальные лица Украины, в первую очередь президент Зеленский, обвиняют США в нагнетании ситуации «возможным вторжением» России на территорию страны, чем огорчают Белый дом.Секретарь СНБО Данилов и министр обороны Украины Резников в один голос заявляют, что поводов для паники нет, РФ не собирается нападать на Украину.Несмотря на это, американские СМИ продолжают нагнетать ситуацию. По последней информации американских изданий, украинская разведка, ожидая «нападения Путина» вывезла из Киева на запад страны секретную документацию и оборудование.В России неоднократно подчеркивают, что не собираются нападать на Украину. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если война зависит от России, то её не будет, однако, и игнорировать свои интересы в сфере безопасности Россия не позволит.