Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Главная / Политика

Ярош призвал украинских добровольцев готовиться к войне

10 ноября 2021, 22:15  •  167 • Политика
Дмитрий Ярош. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Представитель киевского режима собирает под неонацистские знамена имеющих боевой опыт ветеранов АТО
Один из представителей ультранационалистических течений в Незалежной, экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор*", а ныне новый советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош призвал добровольцев быть готовыми встать на защиту государства. Свое воззвание неонацист разместил в "Фейсбук".
"Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный и человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция снова будут нужны нашей Матери-Украине", – цитирует клич Яроша телеграм-канал "Украина.ру".
Издание отмечает, что данный гражданин ныне "уже не просто сбитый нацистский летчик", а официальный советник главнокомандующего ВСУ.
Ранее Ярош заявил, что киевскому режиму нужно вступить в войну с Минском на стороне Варшавы в случае необходимости, по ходу обозвав президента Александра Лукашенко "кремлевской марионеткой". Так радикал отреагировал на продолжающийся миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Напомним, 2 ноября Дмитрий Ярош, который является командующим так называемой "Украинской добровольческой армией" (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщил в соцсети, что был официально назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, данное решение говорит о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский явно боится местных националистов.
* Организация запрещена на территории РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





167
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 14:40
Политолог заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.