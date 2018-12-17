Ярош объявил «охоту на московских попов»

Не успели отгреметь фанфары по «объединительному» собору, на котором был оформлен раскол православия на Украине, как националисты уже озвучили планы на тех, кто к расколу не присоединился. То есть - на каноничную украинскую церковь Московского патриархата.

«Так называемая УПЦ МП – не церковь. Это ФСБешная резидентура, которая является «Искандером» в руках Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников», - заявил экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Греко-католик, к слову, по вероисповеданию.

Иерархию УПЦ МП он объявил агентурной сетью ФСБ России, объявив врагами Украины.

- Охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов из Украины! - призвал Ярош.

Стоит ли сомневаться, что сотни и тысячи поклонников националистических идей воспримут слова «фюрера Майдана» как руководство к действию. Ползучее «религиозное рейдерство» не прекращалось последние несколько лет. За это время, по самым скромным оценкам, УПЦ МП лишилось около полусотни храмов. Сейчас же этот процесс может быть поставлен на промышленный поток.

Новую схему «отжима» приходов сейчас обкатывают в Винницкой области, где бывший митрополит московского патриархата Симеон (он участвовал в Соборе) объявил, что переходит в новую церковь. Вместе с Винницким кафедральным собором.

По неофициальной информации, половина прихожан покинула храм, не согласившись с этим решением. Вместе с ними ушли половина архиерейского хора, детский хор, иподиаконовский состав, прислуга, повара и охрана. Происходило это все прямо после утренней литургии - в присутствии сотрудников СБУ и спортивного телосложения молодых людей.

Однако в этом случае подразумевается добровольный переход наставника. В случае с несогласными, похоже, к спецслужбистам и спортсменам будут присоединяться и адепты Яроша. В таком случае кровопролитие практически неминуемо.

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На Украине одни раскольники объединились с другими

Удивительным образом в15 декабря подтвердилось, что «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Уж как только ни изощрялись в сети по поводу новой конфессии, которую должны были создать на Украине из соединения двух неканонических (читай – раскольничьих) конфессий и перебежчиков из канонической УПЦ. И ПУПЕЦ ее называли, и ЕППУЦ, и ЕПУПАЦ. А все потому, что в ее названии должны присутствовать слова «единая, православная, поместная, украинская и автокефальная». Но на каком месте они должны стоять? Но, как ни изощряйся, а все равно выходит похожее на слово, заканчивающееся тоже на «ц». Даже, если называть ее «ЕППАЦ на Украине», как наставляет патриарх из Стамбула (подробности)