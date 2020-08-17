Ярош «лег» под Порошенко и пообещал ему помощь в силовом перевороте осенью

Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош начал топить за экс-главкома. Хотя это-то и понятно: при Порошенко ему и его побратимам жилось хорошо, они чувствовали свою силу и безнаказанность, легко проникая в органы власти.Сейчас же радикалов оттирают и от активной политики, и от финансового «корыта», поэтому они стремятся реинкарнировать экс-президента. Причем, привычными способами – через госпереворот. Ведь в 2014-м именно «Правый сектор» был главной боевой силой «мирного майдана».Неудивительно, что сейчас Ярош пытается сагитировать «патриотов» Днепра голосовать за Порошенко, русофобию и войну до победного конца. Экс-глава «ПС» во время акции «Европейской солидарности» призвал проукраинские силы объединяться вокруг партии экс-президента Петра Порошенко.«Мы побеждаем только тогда, когда мы едины. В связи с тем, что «Европейская cолидарность» тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться», — уверяет бывший нардеп.«Пёс Ярош продолжает раскачивать ситуацию и отрабатывать подачки от Порошенко», - прокомментировал электоральную активность националиста блогер и лидер партии Анатолий Шарий.Напомним, что бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала «112 Украина». Кроме того, правосек высказался в поддержку предложения Нацкорпуса о запрете деятельности Партии Шария и ОПЗЖ. Ярош отметил, что «кремлёвские коллаборационисты» не имеют никакого права участвовать в политической жизни государства.В общем, горячая фаза политической осени будет обжигающей. Тем более, что на этой неделе оппо-депутат Илья Кива заявил, что Порошенко профинансировал националистов и готовит их к маршу на День независимости, где ожидаются провокации чуть ли не с захватом нескольких административных зданий, в том числе, и Офиса президента.В принципе, ничего нового. Вокруг Порошенко сейчас крутятся многие люди, которые уже имеют опыт свержения действующей власти, и у которых есть желание вернуться к «рулю». Это и «кровавый пастор» Турчинов, и снайпер Майдана Пашинский, и бывший лидер «ПС» Ярош со своей наци-командой.