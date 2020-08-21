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Ярош и соратник Порошенко организовывают марш национал-радикалов и АТОшников на день Независимости

21 августа 2020, 21:00  •  38 • Украина

Шествие в рамках Марша защитников запланировано в центре Киева на День Независимости Украины. Возглавят его нардеп от партии Порошенко «Европейская солидарность», командир десантно-штурмовых войск генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский и командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Планируются, что марш стартует в парке им. Тараса Шевченко, недалеко от красного корпуса университета, 24 августа в 10 утра и продлится до 2 часов дня.

Первыми двинутся семьи погибших АТОшников, раненые на передовой и Майдане. Дальше будут идти все участники по территориальному принципу. Марш защитников пошагает к Майдану Незалежности и завершится на Европейской площади.

Ярош и Забродский призывают украинцев «продемонстрировать патриотическое единство» и принять участие в марше.

«За пять лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. Пять лет военный парад был почетом от украинского народа к своей Армии, отчетом властей перед своим народом за сделанное в сфере обороноспособности. Уже второй год подряд власти страны, на которую напали и которая ведет войну, отказываются от такого отчета. Потому что нечем отчитываться. Потому что защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10 часов 30 минут мы, участники этой войны, собираемся здесь, у метро "Университет"», – агитирует генерал Забродский.

«Чтобы доказать, что Украина и дальше будет оказывать сопротивление российской агрессии и попыткам реванша коллаборантов, которые пытаются уничтожить нашу государственность. Мы должны еще раз доказать, что нам – украинцам – не "какая разница". Что Украина – это независимое, самостоятельное, и соборное государство», – добавил лидер радикалов Ярош.

«И продемонстрировать наше уважение тем, кто и сейчас защищает нашу Родину. Мы готовы к защите Украины. С независимостью не шутят», – подчеркнул Забродский.

По информации СМИ, бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона и бывшие участники Добровольческого батальона ОУН во главе с националистом Николаем Коханивским изначально хотели шествовать отдельно от других, однако, им удалось договориться о единой колонне.

То же касается и лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого, который сначала будет придерживаться традиционного маршрута националистов, а затем – от конечной Европейской площади собрался вести своих приверженцев к Офису президента.

По мнению Билецкого, шествие должно закончиться именно под окнами президента.

«24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое громкое "нет" коллаборантам, негодяям, которые продают нашу страну», – заявил в своем видеоанонсе лидер «Нацкорпуса».

Глава фракции партии «Свобода» в Киевсовете Юрий Сиротюк сообщил, что его политсила будет представлена членами внутрипартийного объединения «Легион Свободы», воевавшими в Донбассе, и волонтерами.

Близкий к Порошенко «Рух опору капитуляции» призывает сторонников выходить на марш 24 августа в белых футболках с надписью #FreeRiff #FreeAntonenko и фото подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которые собираются раздавать в парке Шевченко перед маршем.

«Мы пойдем в колонне поддержки политических заключенных», – сообщают в группе в Facebook.

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