Ярош грозит Венгрии «принуждением к миру»

Бывший главарь «Правого сектора»* и экс-народный депутат Дмитрий Ярош сделал заявление в связи с ситуацией в Закарпатье, где обострились отношения с венгерским меньшинством и пригрозил Венгрии ВСУ и «добровольцами»​.Приводим текст заявления полностью.«По Закарпатью. Мой папа — Ярош Анатолий Дмитриевич — участвовал в «подавлении контрреволюционного мятежа» в Венгрии в 1956 году.Он отбывал срочную трехлетнюю службу на Кавказе и, когда “советская родина” дала приказ, поехал в Будапешт и что-то делал там такое, чтобы венгры остались в сфере влияния кремлевской империи.Мне малому рассказывал об этом мало (разве что где-то когда-то выпьет 100 граммов) и явно своим участием в этих событиях не гордился…В это же время в 1956 году несколько подразделений, сформированных из украинских националистов, находящихся за рубежом, тоже участвовали в этой маленькой войне на стороне восставшего венгерского народа, прикрывая мосты через Дунай между Будой и Пештом. И, имея большой боевой опыт, достаточно успешно проводили операции против намного превосходящих сил советских войск и их сателлитов. Наконец, эти подразделения организованно отступили…Для полноты картины надо упомянуть еще два эпизода из истории украинского-венгерских отношений.Первый. Венгрия была одним из самых верных союзников гитлеровской Германии, а следовательно, и развязывателем Второй мировой войны. В марте 1939 года коварно и провокационно напала на только что провозглашенную Карпатскую Украину и уничтожила ее, проведя этнические чистки…Второй. Во время Второй мировой войны военные соединения и части венгерской оккупационной армии в основном находились на территории Украины, проводя не только фронтовые боевые действия, но и карательные операции против местного населения. Фактов достаточно…Теперь же «великий лидер» венгерского народа Орбан все делает для того, чтобы в XXI веке столкнуть в угоду теперь уже не Берлину, а Москве венгерский и украинский народы…Все годы, когда к власти в Венгрии пришел Орбан со своей кликой, мы — украинцы — наблюдаем попытки восстановить так называемую «Большую Венгрию», разведя в государствах-соседях межнациональную рознь, в том числе на украинском Закарпатье…Видим попытки потомков подгитлеровской Венгрии снова использовать провокации против Украины, которая уже седьмой год сдерживает агрессию кремлевской империи на востоке и юге Украины, для “удара в спину” нашему государству (недавний видеоролик с якобы “агрессивным членом” “Правого сектора” тому подтверждение)…В связи с вышесказанным можно сделать несколько выводов:Зря наши предки, украинцы, в свое время договорились с финно-мадьярами об их беспрепятственном проходе в Европу. Пусть бы сидели там, где сидели.Раз уж венгры оказались в Европе, то должны вести себя как европейцы, а не азиаты, подыгрывая Москве.Несколько бригад Вооруженных сил Украины, которые находятся в подчинении ОК “Запад”, сил и средств СБУ и МВД, поддерживаемых украинскими добровольцами, будет достаточно не только для остановки венгерской агрессии в Закарпатье, но и для принуждения к миру этой недружественной страны.Мы уважаем наших сограждан венгерской национальности, проживающих в Закарпатье! И не дадим всякой промосковской сволочи разжечь огонь войны между украинцами и венграми!В конце концов, господа венгры, оно вам надо? Лучше историю оставить историкам. Давайте жить дружно!»