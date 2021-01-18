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Ярмыш назвала дату суда по делу Навального

18 января 2021, 15:35  •  164 • Политика
Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш назвала дату суда по делу её начальника.
По её словам, суд состоится сегодня. В своём Twitter-аккаунте она уточнила, что на данный момент "адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете".
"Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня", - написала она на своей странице.
По её словам, сторонники Навального ещё не видели его.
"Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - отметила она.
Фото: Скриншот Twitter/Кира Ярмыш
Ранее задержанного накануне вечером в аэропорту Шереметьево скандального блогера Алексея Навального нашли в Химках. Как сообщил в своём Twitter юрист Вячеслав Гимади, Навальный находится во втором отделе УВД в Химках. По словам юриста, он попытался попасть к блогеру, однако его не пустили.
"Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят, он спит", - написал он, отметив, что уже подал заявление о допуске.

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