Ярмыш назвала дату суда по делу Навального

По её словам, суд состоится сегодня. В своём Twitter-аккаунте она уточнила, что на данный момент "адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете".

"Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня", - написала она на своей странице.

По её словам, сторонники Навального ещё не видели его.

"Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - отметила она.

Фото: Скриншот Twitter/Кира Ярмыш

Ранее задержанного накануне вечером в аэропорту Шереметьево скандального блогера Алексея Навального нашли в Химках. Как сообщил в своём Twitter юрист Вячеслав Гимади, Навальный находится во втором отделе УВД в Химках. По словам юриста, он попытался попасть к блогеру, однако его не пустили.

"Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят, он спит", - написал он, отметив, что уже подал заявление о допуске.