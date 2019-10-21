Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — заявил он.

Как добавил Ярмольник, он помнит Сивохо по КВН, но это было «тысячу лет назад».

Ранее Сивохо заявил, что стал помощником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.