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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

21 октября 2019, 22:54  •  156 • Украина
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
 
РИА Новости
 

«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — заявил он.

Как добавил Ярмольник, он помнит Сивохо по КВН, но это было «тысячу лет назад».

Ранее Сивохо заявил, что стал помощником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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