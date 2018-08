Ярмарка тщеславия Джорджа Сороса

Известный спекулянт финансирует кампанию противодействия выходу Великобритании из Евросоюза

Оживления на ярмарке своего тщеславия международный спекулянт Джордж Сорос добивается постоянно. Памятное его предсказание о банкротстве Российской Федерации в 2017 году не сбылось, но даже и напоминание об этом британской Financial Times – годный для него информационный повод. Заявив, что Россия – «возрождающаяся держава, основанная на национализме», Сорос тут же добавил, что Евросоюз – «организация, которая находится на грани развала», и переключил поток критики с себя на другие объекты. А в статье в The Daily Telegraph продолжил: «Большинство европейцев моего поколения поддерживали дальнейшую интеграцию; однако последующие поколения стали рассматривать ЕС как своего рода врага, который закрывает им путь к безопасному и перспективному будущему».

Сорос, этот завзятый космополит, в центре и другого блока новостей – с его формальной родины Венгрии. 19 июля Еврокомиссия объявила о готовности начать санкционную процедуру против Венгрии из-за одобренного ранее парламентом этой страны пакета законов "Стоп Сорос!", который предусматривает уголовное преследование организаций, поддерживающих нелегальную иммиграцию.

Тут нужно отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – не задиристый легкомысленный мальчик и если уж выступает против Брюсселя, то лишь по жизненно важным для своей страны поводам. А здесь таких поводов сразу три:

1) противодействие постмайданной Украине как фавориту ЕС. Тут не только конфликт из-за нарушения Украиной прав венгров Закарпатской области в сфере языка и образования, но и упреждающее беспокойство: Орбан понимает, что кампания «революционеров достоинства» против русских в феврале-марте 2014 года тоже началась с языка, а переросла 2 мая в одесскую бойню;

2) противодействие миграционной политике ЕС;

3) и, наконец, законодательство «Стоп Сорос!». Виктор Орбан объявил: «Мы когда-то выгнали янычар, выгоним и Сороса!»

Иэн Бурума (Ian Buruma) в статье «Война против Запада» возмущается: «Сорос потратил крупные суммы личного состояния на пропаганду ценностей либеральной демократии в бывших коммунистических странах. Одним из бенефициаров его щедрости является нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан, который учился в Оксфорде на стипендию Сороса. А теперь, кусая руку, которая его кормила, Орбан называет «трансграничную империю Сороса» опасной угрозой для национальной идентичности Венгрии. Орбан – пламенный защитник «антилиберальной демократии». А Сороса можно назвать персонификацией Запада. Он – воплощение всего, что ненавидят антисемиты и нативисты: богатый, космополитичный еврей, либерал, выступающий за «открытое общество» – термин, который придумал Карл Поппер, ещё один выходец еврейского происхождения из Австро-Венгерской империи»…

В этих словах – суть данной философии! Для капиталиста человек – товар (Маркс), а самый радикальный капиталист – либерал, отбросивший все ограничения традиций, национальных границ, рассматривающий людей как объекты купли-продажи; а значит, полученная у Сороса стипендия должна быть отработана. И мировоззрение венгерского патриота мешать этому не должно!

Кроме условной родины Венгрии у Сороса есть и «вторая родина» – Англия, где он прошёл путь от нищего эмигранта, официанта ресторанчика «Квальино», порой доедавшего за своими клиентами, до матёрого финансиста. Говорят, преступника всегда тянет на место преступления. Известно, что крупнейший куш в своей карьере Сорос сорвал ударом по национальным институтам сразу нескольких стран, получив кличку «Человек, который сломал Банк Англии» и заработав один или два (биографы спорят) миллиарда долларов.

Сегодня Сорос финансирует кампанию противодействия выходу Великобритании из Евросоюза. The Guardian сообщает, что британская организация Best for Britain («Лучшее для Британии») за последние полгода получила £400 тыс. от соросовского фонда «Открытое общество». Во главе кампании стоят бывший член британского правительства лорд Марк Мэллок-Браун и предприниматель Джина Миллер. В 2007-м Мэллок-Браун занял посты вице-президента сразу в трёх структурах Сороса: Quantum Fund, Soros Fund Management и фонд «Открытое общество».

Best for Britain была создана в апреле 2017 года, специализируется на политических технологиях, лоббирует интересы противников Брексита. В её деятельности участвуют бывший министр-лейборист Эндрю Адонис и бывший лидер Либерально-демократической партии Тим Фэррон. С Best for Britain сотрудничает и Майк Моффо, работавший заместителем руководителя избирательного штаба Барака Обамы в 2008 и 2012 годах.

Думающая часть британской публики понимает, сколь унизительной, на корню подрывающей идею демократии стала бы сама процедура «переголосования» вопроса о выходе Британии из ЕС! В XXI веке такое случалось только однажды, да и то на Украине с её знаменитым «третьим туром», когда вместо Януковича гражданам подсунули Ющенко. Правда, Тереза Мэй говорит, что в Англии «второго референдума не будет», но «национальные предрассудки» – последнее, что интересует Сороса и его Best for Britain.

RT, сравнивая расходы Сороса и России в Британии, отмечает: «Российская компания потратила 72 пенса (около 57 рублей) на рекламу в социальной сети Facebook, и это объявляют вмешательством, гибридной войной. А Сорос вложил £400 тыс. (около 32 млн руб.) в дело дискредитации британского правительства – поводов для беспокойства нет».

Главная (после зарабатывания на финансовых спекуляциях) цель Сороса – проведение в жизнь программы его наставника Карла Поппера (1902-1994), идеолога «открытого общества». The Guardian пишет: «В 1930-е годы, когда враги открытого общества угрожали Европе, существовала сильная модель-противовес в виде Британии и особенно США. Однако сейчас мы живём в совершенно другом мире. Британия повернулась к Европе спиной, отвергнув интернационализм ЕС и пропитавшись ядом политиков, которые считают, что иммиграция – экзистенциальная угроза национальному существованию. А президентом США избран Дональд Трамп, что Орбан назвал новым шансом, «подарком» для Венгрии. В ходе предвыборной кампании самого Трампа Сорос изображался как злодей, космополит и заговорщик».

В этом пассаже из The Guardian стоит оценить уравнивание нынешних врагов «открытого общества» с немецкими фашистами 1930-х годов! Дескать, может, и не вспомнит никто, что либералы, орудовавшие в Версале (1919), в Мюнхене (1938), «открывали» Европу – именно для Гитлера. А Литва в марте 1939 года отдала («открыла») объединителю Европы Гитлеру важнейший порт на Балтике Клайпеду (Мемель), который был передан ей под версальские гарантии.

По сути, «открытое общество» Поппера – Сороса, как и «интернационализм ЕС» – это синонимы всемирного обезличивания – религиозного, национального, культурного… Обезличивания, крайним выражением которого стала глобальная авантюра европейца и строителя «объединённой Европы» только для арийцев Гитлера.

Да вот только такая «открытость» несла серьёзный личный риск для еврея Карла Поппера. Еврейская энциклопедия пишет о нём: «Рост фашистской опасности заставил Поппера покинуть Австрию, и в 1937 г. он переехал в Новую Зеландию». Правильно сделал: более удалённой от объединённой Гитлером Европы была лишь Антарктида, но там слишком холодно. А в 1945 году Поппер вернулся в Европу, чтобы учить Сороса делать современное общество ещё более «открытым»…