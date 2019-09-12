«Ярко выраженный популизм»: к каким последствиям может привести снятие неприкосновенности с депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который ранее одобрила Верховная рада. Документ вступит в силу 1 января 2020 года. Эксперты полагают, что новый закон создал удобные механизмы для шантажа нардепов, которые теперь могут столкнуться с давлением со стороны контролируемых президентом силовых структур. По мнению аналитиков, такая мера — очередное проявление популизма Зеленского, который формально выполняет предвыборные обещания, стремясь заработать дополнительные политические очки в обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Соответствующая информация была опубликована на сайте украинского парламента. В тексте сообщения указывается, что документ «возвращён с подписью президента».

Ранее поправки утвердила Верховная рада: 3 сентября их поддержали 373 народных избранника при необходимых 300 голосах. Официально изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

Воздержаться от голосования решили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», фракция которой — вторая по величине после правящей. С точки зрения представителей этой политической силы, снимать неприкосновенность действительно нужно, но не только с тех, кто относится к законодательной ветви власти, а также и с президента.

Стоит отметить, что ликвидация депутатского иммунитета была одним из главных предвыборных обещаний Зеленского

Проект закона, который подписал сегодня Зеленский, в Раду внёс ещё в 2017 году его предшественник — Пётр Порошенко. Согласно той версии документа, корректировке должна была подвергнуться 80-я статья основного закона. Из неё предлагалось изъять формулировки о том, что «народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» и «народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Новая редакция выглядит следующим образом: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

После изменения формулировок Рада направила законопроект на проверку в Конституционный суд, который в июне 2018 года признал его соответствующим Основному закону. При этом Порошенко призывал парламентариев не затягивать с принятием документа, однако до конца его президентского срока это так и не было сделано. К слову, на прошедшем недавно голосовании он, став теперь депутатом, был среди тех, кто поддержал отмену иммунитета.

«Не более чем пиар»

Впрочем, как полагают источники RT в украинских политических кругах, после отмены неприкосновенности на практике для депутатов мало что изменится, поскольку в стране есть и другие средства избежать ответственности.

«На самом деле заявление об отмене депутатской неприкосновенности — не более чем пиар, — говорит собеседник RT из партии «Батькивщина». — Все прекрасно знают, что на Украине и без этого можно с лёгкостью избежать ответственности. Кто-то из состоятельных граждан разве отвечал перед законом? Вот то же самое будет и с депутатами».

Эту точку зрения разделяет и источник RT в президентской партии «Слуга народа».

«Избиратели услышали, что неприкосновенность отменена. В деталях и условиях никто не разбирался. Зеленскому важна картинка, а не суть процесса. Главное, что все довольны», — отметил депутат.

Аналогичное мнение высказал в беседе с RT и директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, с отдельных депутатов и ранее снимали неприкосновенность, однако это ни к чему в итоге не приводило.

«Ранее с депутатов снимали неприкосновенность, но правоохранительные органы ни разу не воспользовались этим и никого из них не осудили. Очевидно, что проблема не в данном законе, а в качестве работы правоохранительных структур и судебной системы Украины», — считает Бортник.

Решение Зеленского эксперт назвал «попыткой сыграть на публику», потому что среди населения Украины идея отмены депутатского иммунитета весьма популярна.

«Данный закон — это пиар, выполнение Зеленским предвыборного обещания, которое даст ему дополнительные очки в глазах общества, поскольку украинцы демонизировали депутатов в парламенте и хотят им отомстить, несмотря на то что сегодня на Украине принимает решения администрация президента, правительство и с недавнего времени — международные организации», — говорит эксперт.

Популизмом законодательную инициативу в интервью RT назвал и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это ярко выраженный популизм нынешних властей. Чтобы повысить рейтинг, Зеленский демонстрирует избирателям, что победившая партия стремится защищать интересы народа и выступать против представителей политической элиты», — полагает политолог.

«Механизмы для шантажа»

При этом эксперты сходятся во мнении, что принятые Радой и подписанные президентом решения ослабят позиции депутатов и, напротив, упрочат положение главы государства, который контролирует силовой блок правительства.

«Этот закон позволит Зеленскому контролировать не только парламент, но и собственную фракцию. Депутаты потеряют свободу независимо выражать свою позицию и станут более лояльны к президенту, контролирующему всех силовиков, которые могут начать вести следствие в отношении народных депутатов», — отмечает Бортник.

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«Лишение депутатов депутатской неприкосновенности создаёт достаточно лёгкие механизмы для шантажа и давления на представителей оппозиции, и, очевидно, это будет использовано в полной мере. Однако это оружие двойного назначения, которое может быть применено как против представителей оппозиции, так и против собственных депутатов, которые, соответственно, также могут оказаться в ситуации шантажа и давления со стороны президента. Это делается для того, чтобы те «случайные» люди, которые были избраны по партийным спискам и по округам, не утратили лояльность к президенту», — предположил Шаповалов.

В свою очередь, Руслан Бортник подчеркнул, что эта и некоторые другие инициативы Зеленского ведут к фактической смене формы правления в стране.

«Этот закон — всего лишь часть головоломки. Зеленский лишает депутатов неприкосновенности, предлагает сократить численность депутатов с 450 до 300, закрепить мажоритарную избирательную систему и таким образом ослабить связи депутатов с обществом. Эти идеи, если их рассматривать по отдельности, являются правильными, но в целом они ослабляют парламент и парламентариев. Кроме того, президент подчиняет себе Национальную гвардию, официально закрепляет за собой те неконституционные полномочия по созданию регуляторных структур в отношении ЛНР и ДНР, которыми обладал Пётр Порошенко. Тем самым Зеленский лишь упрочивает своё положение», — отметил он.

«Не соответствует мировому опыту»

Отметим, что депутатская неприкосновенность существует во многих странах мира. Главной её целью является защита парламентариев от репрессивных мер со стороны исполнительной власти или частных лиц, которые могли бы помешать им свободно выполнять свои обязанности.

Как правило, иммунитет предусматривает запрет на арест или судебное преследование депутата без соответствующего разрешения парламента. Примерно в такой редакции закон о неприкосновенности действует во Франции. Там депутаты не могут быть привлечены к ответственности за действия, которые они предпринимают в ходе профессиональной деятельности. Это положение распространяется и на клеветнические заявления, которые от них могут исходить.

Также для их задержания или ареста по делам, не относящимся к непосредственной работе, требуется разрешение парламента. Исключение делается лишь в том случае, когда депутат был застигнут на месте преступления.

Схожие законы приняты в Германии, Италии, Испании, Греции и Бразилии. В Соединённых Штатах также существуют меры, направленные на защиту конгрессменов от преследования со стороны исполнительной власти. Пользуются неприкосновенностью и российские парламентарии.

Как отмечают аналитики, украинская инициатива противоречит опыту большинства крупных демократий.

«Данный закон не соответствует нормам и принципам существования демократического государства. Ни в одной крупной демократической стране такой практики не сложилось.

Существуют история и традиции парламентаризма, суть которых состоит в том, что депутат должен обладать иммунитетом, чтобы иметь возможность защититься в политических дискуссиях от оппонентов. Это одно из фундаментальных прав, которое ограждает представителей парламентской оппозиции от преследований со стороны правящей политической силы», — отмечает Шаповалов.

Напомним, что за последние 15 лет на Украине семь раз вносились поправки в конституцию. Причём в ряде случаев они заключались в отмене ранее внесённых изменений. Эксперты не исключают, что данный законопроект в будущем может постигнуть та же участь.

«Эта поправка рано или поздно будет отменена, поскольку она не соответствует мировому опыту парламентского строительства. Скорее всего, прежде чем Украина вернётся к нормальным парламентским практикам, Зеленский успеет решить те технологические задачи и конкретные цели, которые он перед собой поставил», — резюмировал Шаповалов.