Жители города Чугуева Харьковской области увидели яркую вспышку и "гриб" на горизонте. Случился мощный взрыв. Вскоре ему нашлось объяснение.

В социальных сетях появилось несколько видеороликов, которые сняли очевидцы. Опубликовать их Царьград не может из-за обилия ненормативной лексики. На них хорошо видна и яркая вспышка, и "гриб" на горизонте.

В одном из роликов женщина отмечает, что взрыв случился "рядом уже где-то". Горожане предположили, что удар пришёлся на военный аэродром в Чугуеве.

"По всей видимости, боезаряд ФАП пробил подземное хранилище боеприпасов и топлива. Всё это вместе и создало вот такой взрыв", - предположили журналисты, ведущие Telegram-канал Readovka.

За минувшие сутки взрывы прогремели также и в локациях Харьковской области. Утром ракета почти попала в здание городской администрации Харькова. Русские военные эксперты проанализировали всю имеющуюся информацию и сделали вывод, что это была очередная провокация ВСУ.

В частности, Алексей Леонков в комментарии телеканалу "Звезда" предположил, что речь идёт об ударе из системы залпового огня "Смерч" или её современной украинской модификации "Ольха".

"Траектория полёта говорит о том, что стреляли с позиций, где находятся ВСУ", - отметил специалист.

В Telegram-канале "Осташко! Важное" сообщается, что взрывом уничтожено, предположительно, танковое училище, располагавшееся в районе Холодная Гора. Это учреждение являлось военным объектом Вооружённых сил Украины.