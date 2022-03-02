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Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом

02 марта 2022, 02:10  •  2577 • Политика
Жители города Чугуева Харьковской области увидели яркую вспышку и "гриб" на горизонте. Случился мощный взрыв. Вскоре ему нашлось объяснение.
В социальных сетях появилось несколько видеороликов, которые сняли очевидцы. Опубликовать их Царьград не может из-за обилия ненормативной лексики. На них хорошо видна и яркая вспышка, и "гриб" на горизонте.
В одном из роликов женщина отмечает, что взрыв случился "рядом уже где-то". Горожане предположили, что удар пришёлся на военный аэродром в Чугуеве.
"По всей видимости, боезаряд ФАП пробил подземное хранилище боеприпасов и топлива. Всё это вместе и создало вот такой взрыв", - предположили журналисты, ведущие Telegram-канал Readovka.
За минувшие сутки взрывы прогремели также и в локациях Харьковской области. Утром ракета почти попала в здание городской администрации Харькова. Русские военные эксперты проанализировали всю имеющуюся информацию и сделали вывод, что это была очередная провокация ВСУ.
В частности, Алексей Леонков в комментарии телеканалу "Звезда" предположил, что речь идёт об ударе из системы залпового огня "Смерч" или её современной украинской модификации "Ольха".
"Траектория полёта говорит о том, что стреляли с позиций, где находятся ВСУ", - отметил специалист.
В Telegram-канале "Осташко! Важное" сообщается, что взрывом уничтожено, предположительно, танковое училище, располагавшееся в районе Холодная Гора. Это учреждение являлось военным объектом Вооружённых сил Украины.

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