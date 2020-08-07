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Японцы ждали провала русских, чтобы забрать Сахалин: Спустя 17 лет планы развалились

07 августа 2020, 22:25  •  8 • Политика
Россия сделала то, о чем в СССР только мечтали: Сахалин избавился от японского наследия. При этом на протяжении 17 лет было совершенно ясно, что японцы ждали провала русских, чтобы снова забрать земли.
"Сделано у нас" рассказали об огромной работе, проведённой российскими специалистами на Сахалине. Речь идёт о демонтаже старой японской железной дороги, которая не подходила нам по размеру колеи, и строительстве новой. Подобный проект задумывался ещё в советское время, однако так и не был реализован.
"Когда Южный Сахалин в результате успешной военной операции советских войск, проведённой 11-25 августа 1945 года, вернулся под контроль СССР, оказалось, что с железными дорогами надо что-то делать. Конечно, почти сразу стало очевидным, что железные дороги придётся полностью переделывать под советскую колею 1524 мм (позже 1520 мм)", - напоминают авторы канала.
К сожалению, очень долго планы так и оставались планами. Почти 20 лет после возвращения Южного Сахалина на железной дороге острова использовали японский подвижной состав, лишь в 1967 году сюда доставили первый тепловоз советского производства, созданный под узкую "японскую" колею. Их производство наладили на Людиновском машиностроительном заводе. Однако даже после этого продолжались японские закупки. Было ясно, что подобная схема заставляет деградировать железнодорожное сообщение. В результате в 1990-х годах оно было практически прекращено.
"Казалось, это всё. Конец железнодорожному сообщению на Сахалине. А вы представьте, каково было местным жителям. Ведь сами собой появлялись логичные мысли. Японцы железные дороги строили, а в России их развалили и закрыли. И отсюда следовал логичный вывод - а нужен ли России остров Сахалин? Японцы ждали с распростёртыми объятиями", - пишут авторы канала, давая понять, что, безусловно, ошибки только и ждали. Ведь Япония так и не может оставить идею возвращения российских земель в статус собственных.
В конце концов сложнейший проект был реализован.
"Работа проделана колоссальная. Построено более ста километров новой железной дороги, десятки мостов, реконструировано множество тоннелей. Заменён весь подвижной состав".

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