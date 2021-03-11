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Японцы забили тревогу: Русские ракетоносцы пронеслись над Тихим океаном

11 марта 2021, 13:10  •  156 • Политика
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Тихими океаном, сообщает Минобороны России. Японцы забили тревогу, подняв в воздух истребители F-15.
Два русских ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России совершили плановый полёт над водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, сообщается на сайте Минобороны России.
Полёт длился более девяти часов и насторожил японцев - на отдельных участках маршрута истребители F-15 ВВС Японии сопровождали русские ракетоносцы.
В Минобороны при этом подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Все эти полёты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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