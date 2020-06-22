Японцы забеспокоились из-за Курил после статьи Путина

Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Стране восходящего солнца обратили внимание на непреклонность России в вопросе островов

В своей статье о Второй мировой войне президент РФ Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Курильские острова по праву принадлежат России. Об этом пишет Хироаки Кобаяси в издании Hokkaido Shimbun.

Автор статьи заметил, что российский лидер вообще в публикации не затронул тему Курил, часть которых официальный Токио называет "северными территориями". Между тем Путин напомнил, что Советский Союз на основе секретного Ялтинского соглашения 1945 года между лидерами СССР, США и Великобритании начал военные действия против Японии, "сокрушив милитаристскую страну", сообщает "ИноСМИ".

По мнению японца, в Москве продолжают настаивать на том, что Южные Курилы стали результатом Второй мировой и принадлежат РФ на законном основании. Автор отмечает, что Россия считает секретное соглашение от 1945 года одним из юридических оснований для суверенитета. Статья Путина "может на порядок усилить голоса, делающие подобные заявления", пишет Кобаяси.

Кроме того он выразил обеспокоенность тем, что в проект поправок в Конституцию России внесена важная поправка о запрете на отчуждение территорий страны. По словам журналиста, это лишь усилит позицию Москвы в вопросах итогов Второй мировой войны.

Напомним, 18 июня в американском издании The National Interest опубликована большая статья Путина, посвященная причинам начала Второй мировой и ее последствий. Ожидаемо, она вызвала бурную реакцию в разных странах мира. Так, в МИД Эстонии ее назвали ложной в части темы вхождения Прибалтики в состав СССР. С критикой выступила и Польша, которой не понравилось утверждение Путина, что ее довоенные власти бросили "собственный народ под гитлеровскую машину уничтожения.