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Японцы взбесились из-за появления российских судов на Курилах

30 апреля 2021, 19:35  •  97 • Политика
Alexandr Liskin/www.globallookpress.com
По мнению обывателей из Страны восходящего солнца, Москва "насмехается" над Токио
Японские медиа отреагировали на новость о строительстве грузо-пассажирских кораблей типа "Адмирал Невельской". Так, издание "Хоккайдо симбун" сообщило, что в конце апреля публика смогла ознакомиться с новым судном, которое после итоговых испытаний уже сможет курсировать на линии Корсаков – Курильские острова (называемые в Японии "северными островами").
Так, в ближайшие годы между Сахалином и Курилами будут курсировать три судна указанного класса. Благодаря этому грузовой и пассажирский оборот между субъектами РФ вырастет в три раза.
Пока что на линии находится лишь единственное судно, построенное в 90-х годах прошлого века. Оно связывает Корсаков с Южно-Курильском. В рамках оптимизации транспортной инфраструктуры между регионами в РФ построили "Адмирал Невельской" с "Павлом Леоновым". Стоимость программы составила 4,7 млрд рублей.
На новость мигом отреагировали воинственно настроенные японские читатели, которые потребовали от Токио решить проблему с подобным "безобразием". Так, многие посчитали, что Россия таким образом плюнула в лицо Японии.
"Они захватили Крым, и не вернут наши северные территории. Лишь только тогда, когда они сами будут в настоящей опасности", "Строительство и запуск кораблей на воду стало нарушением суверенитета Японии на северных территориях!", "Просто не знаем о реальности и предпочитаем обманывать себя иллюзиями. Поэтому РФ насмехается над нами!", "Россия желает лишь одного – укрепиться над северными островами", – пишут читатели издания.
Ранее МИД Японии заявил, что намерен продолжить "упорные" переговоры по "вопросу принадлежности" Курильских островов. В ведомстве сообщили, что нацелены на подписание мирного договора с Россией исключительно на своих условиях.

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