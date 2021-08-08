Японцы встали на защиту русских после скандала с судейством: "Америка хочет Россию задавить"

Судейство на Олимпиаде в Токио стало предметом обсуждения японцев. И принимающая сторона встала на защиту русских. Один из комментаторов подчеркнул: "Америка хочет Россию задавить".

Читатели японской версии портала Yahoo News Japan признались, что разочарованы судейством в ходе Олимпиады в Токио. И связано разочарование с инцидентом в художественной гимнастике, где русскую спортсменку Дину Аверину лишили золотой медали. Несмотря на то что конкурентка Авериной - представительница Израиля Линой Ашрам допустила грубую ошибку, уронив ленту, первое место отдали ей.

Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей токийской Олимпиады, пишет, например, u8b, добавляя, что по отношению к Авериной поступили несправедливо, и это совершенно "постыдное явление" для такого глобального события, как Олимпийские игры.

В то же время monchan полагает, что "Олимпиаду держит за горло Америка", влияя на происходящее через свои "гигантские медиакорпорации", в том числе спонсоров:

"Как она захочет, так и будет, - констатирует читатель. - А Америка хочет Россию задавить!"

Vis добавил, что сёстры Аверины в любом случае - номер 1 в мировой художественной гимнастике, однако читатель считает, что это сам по себе такой вид спорта, где судейство субъективно.

Между тем в России продолжают приветствовать своих героев Олимпийских игр. Так, "Ямал-Медиа" пишут о прекрасной работе волейболистов - представителей команды "Факел" из Нового Уренгоя. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призёрами.

Досье

Напомним, в групповом многоборье русские спортсменки также заняли второе место, уступив Болгарии. Таким образом, наша команда впервые с 1996-го осталась без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).