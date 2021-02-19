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Японцы вспомнили о "методе Путина" из-за Курил

19 февраля 2021, 20:35  •  82 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца разочаровались действиях властей и призвали признать поражение 75-летней давности
Некоторые читатели японского портала Shukan Gendai, обсуждая очередную статью о Курильских островах, пришли к выводу, что для Токио уже поздно что-либо требовать от Москвы – время упущено, рычагов никаких нет, да и в регионе уже давно живут русские.
Авторы комментариев сравнили разные методы дискуссий вокруг вопроса суверенных территорий. В частности, они отметили, что нынешний премьер-министр Есихидэ Суга намерен вернуться к "традиционной японской дипломатии" с учетом всех двусторонних соглашений, в то время как экс-глава кабмина Синдзо Абэ проводил "активную дружественную дипломатию" в отношении Москвы.
Между тем, читатели вспомнили о методе "хикивакэ" ("ничья" в дзюдо – ред.), о котором говорил в 2012 г. президент РФ Владимир Путин. Тогда он сказал, что территориальный вопрос нужно решать при помощи "приемлемого компромисса". К этому термину стороны обратились и в 2016-ом, когда согласовали "новый подход" в решении проблем между нашими странами и объявили о готовности проведения совместной хозяйственной деятельности на островах.
Однако вышеозначенный метод, как считают некоторые комментаторы, на сегодня уже потерял актуальность, не в меньшей степени из-за внесенной в Конституцию России поправки, которая запрещает всякие призывы к отчуждению земель государства.
"Власти говорят, что хотят вернуть территории, но проблема в том, что сам народ к этому не готов", – приводит РИА "Новости" один из комментов.
В сложившейся ситуации читатели полагают, что нужно обвинять не РФ и медиа, а правительство Японии. По их мнению, Суга не способен ничего изменить, поэтому про острова стоит забыть и нечего тратить ресурсы на проблему с Курилами.
"Надо принять факт поражения 75 лет назад. Сейчас более эффективно продумать создание государства, которое не будет проигрывать", – предложил один из пользователей, а другой подчеркнул, что на Курилах "уже живут русские, поэтому вернуть их не получится".
Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с новыми поправками в Конституции страны Москва категорически не может даже обсуждать тему какой бы то ни было передаче Токио части Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора. А в общем дебатировать об этом соглашении российская сторона готова.

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