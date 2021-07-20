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Японцы усмотрели скрытый смысл в запуске русского "убийцы авианосцев"
20 июля 2021, 15:30 • 226 • Политика
Накануне стало известно об успешном запуске "Циркона", прозванного также на Западе "убийцей авианосцев". Японцы, комментируя эту новость, усмотрели в испытаниях русской ракеты скрытый смысл. А некоторые так и вовсе предсказали наступление Армагеддона.
Напомним, накануне Минобороны России сообщило об успешном пуске с фрегата "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракеты "Циркон", прозванной на Западе "убийцей авианосцев". Ракета подтвердила во время испытаний свои заявленные тактико-технические характеристики.
Новость о запуске "Циркона" активно обсуждали читатели японского портала Yahoo News Japan. Большинство интернет-пользователей посчитали, что запуск такой ракеты не оставляет противнику ни шанса.
Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у неё "нет шансов".
"Плохи наши дела!" - паникует sin, интересуясь, когда же и Япония обзаведётся подобным оружием.
Россия, напомним, единственная в мире страна - обладательница уникального гиперзвукового оружия.
"Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от неё нет. Армагеддон!" - предсказывает j_m.
А интернет-пользователь с ником pux переживает лишь о том, чтобы "Япония не стала целью этого "Циркона".
Были и те, кто обнаружил в запуске "Циркона" в преддверии открытия Олимпийских игр в Токио скрытый смысл".
"Обратите внимание на время запуска этого "Циркона", - комментирует shy (цитата по РИА Новости). - Как раз накануне открытия Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?"
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