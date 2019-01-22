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Японцы сомневаются, что Абэ выторгует у Путина Курилы - социологи

22 января 2019, 09:24  •  54 • Политика
Сразу несколько соцопросов показало, что большинство японцев сомневается в успехе переговоров премьер-министра Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Они полагают, что глава японского правительства вряд ли сможет выторговать Курилы. Но на всякий случай готовы согласиться на половину островов.
Сразу несколько социологических опросов показали, что большинство жителей Японии сомневаются в успехе переговоров премьера Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны пройти во вторник, 22 января, в Москве.
Крупнейший в стране телевизионный холдинг Fuji TV и связанная с ним газета Sankei Shimbun приводят данные о том, что 72% японцев сомневаются в реальном продвижении переговоров по поводу мирного договора между двумя странами.
В свою очередь газета Asahi Shimbun выяснила, что 38% респондентов с оговорками готовы принять частичную уступку официального Токио в своих требованиях. Речь идет о перспективе передачи Япони острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов с российским названием Плоские скалы и японским — Хибомаи.
При этом участники опроса настаивают на том, что на Кунашире и Итурупе, которые Россия не готова уступать ни при каких обстоятельствах, должна быть налажена совместная хозяйственная деятельность.
Около 40% японцев, опрошенных газетой, отвергают такие предложения и считают, что Токио следует добиваться выполнения своих требований в полном объеме. При этом 57% респондентов считают, что у Синдзо Абэ вряд ли получится хоть что-то.
Данные социологических исследований, опубликованных в преддверии визита Абэ в Москву, переводит ТАСС.

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