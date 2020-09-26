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Японцы смирились с потерей Курил навсегда: Yahoo News указало на "символичное совпадение"

26 сентября 2020, 02:15  •  19 • В мире
Издание Yahoo News Japan завило о "символичном совпадении" и "россиизации", когда на одном из Курильских островов началось строительство современных асфальтовых дорог, совпавшее с уходом японского премьер-министра Синдзо Абэ с должности. При этом рядовые японцы, судя по комментариям к публикации, уже смирились с потерей Курил навсегда.
"Какое символичное совпадение!" - так оценил автор публикации в издании Yahoo News Japan начало активного строительства асфальтовых дорог на одном из Курильских островов - Шикотане, совпавшее по времени с уходом японского премьер-министра Синдзо Абэ с должности.
Речь идёт о строительстве десятикилометровой современной асфальтовой дороги между сёлами Малокурильское и Крабозаводское. Автор публикации уверяет, что ранее на этом острове подобных дорог и не строили вовсе.
При этом журналист поддел ушедшего в отставку Абэ, напомнив, что тот обещал ранее "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией", но стоило ему покинуть свой пост, как началось ускорение "россиизации" Курил.
Впрочем, судя по откликам японских читателей, оставленных под публикацией, простые японцы уже смирились с тем, что Курильские острова потеряны для них навсегда.
"Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть", - уверяет tkz.
"Если мы ничего не смогли сделать с отобранными у нас островами за весь послевоенный период, то о чём теперь говорить?" - пишет dodomindo.
"Вы понимаете, что "северные территории" (так в Японии называют Курилы. - Ред.) не вернутся к нам никогда!" - сообщает nanigeni.
"Кончилось тем, что нас только "раскрутили" на экономическую помощь России", - негодует wmi, напомнив о том, что в России теперь даже иностранцам грозит штраф в полмиллиона рублей или тюремный срок от 6 до 10 лет за призывы к отчуждению территорий РФ.
"Пока у власти будет Путин, острова к нам не вернутся! (цитата по ИноСМИ)", - считает aek.

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