Японцы считают территориальные воды России своими

И требуют не мешать ловить в них минтая

В 1998 году правительство Бориса Ельцина ради «дружбы с Японией» пошло на беспрецедентный шаг – разрешило японским рыбакам беспрепятственно, не соблюдая российские законы, ловить рыбу и добывать морепродукты в территориальных водах Российской Федерации у островов, на которые официальный Токио предъявляет необоснованные претензии.

Газета «Коммерсантъ» в статье «Немцов продал всю рыбу» писала 21 февраля 1998 года: «Сегодня вечером первый вице-премьер Борис Немцов и министр иностранных дел Японии Кэйдзо Обути подпишут межправительственное соглашение о рыбохозяйственной деятельности в районе Южных Курил. Договоренность об этом была достигнута еще во время встречи президента Бориса Ельцина и премьер-министра Японии Рютаро Хасимото в Красноярске в ноябре прошлого года. Суть документа такова. За $400 тысяч в год Россия предоставляет японским рыбакам право вести промысел в российской двенадцатимильной зоне – территориальных водах, омывающих Южные Курилы. Установлены и квоты промысла: около 2200 тонн минтая и терпуга и 120 тонн осьминогов в год».

Незаконность содеянного признал один из инициаторов этого соглашения тогдашний посол РФ в Японии А. Панов, который заявил: «Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай: нарушение. – А.К.) своего законодательства, хотя не афишировалось, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Вот как характеризовал указанное соглашение бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР, заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов в статье «Пустила Россия японцев половить рыбку у берегов Южных Курил»: «Японские рыбаки будут вести промысел в явочном порядке не в территориальных водах России, а в безымянном, (якобы) никому не принадлежащем «морском районе», о государственной принадлежности которого не говорится ни слова…

В основном документе – собственно Соглашении – нет ни единого слова о контроле за ведением промысла японскими судами со стороны наших органов рыбоохраны и пограничников, равно как ничего не говорится о соблюдении японскими рыбаками наших законов и правил.

Фактически мы имеем дело с небывалым случаем – и это следует особо подчеркнуть – предоставлением японским подданным в наших территориальных водах экстерриториального статуса, то есть неподчиненности, неподсудности их законам Российской Федерации в ее территориальном море, статуса, с точки зрения современного международного права дискриминационного и в отношениях между государствами недопустимого».

Пользуясь безнаказанностью, поощряемые правительством, заявляющим в пропаганде, что воды у южнокурильских островов, как и сами острова, – «японские», рыбаки Страны восходящего солнца открыто занимались браконьерством в российских водах, ибо не подлежали досмотру пограничниками и рыбоохраной. В последнее время, однако, в Москве решили навести какой-то порядок. В декабре прошлого года российскими пограничниками были задержаны пять японских рыболовных шхун после обнаружения на них более 7,5 тонны незаконно выловленного осьминога.

В ответ последовали окрики и протесты официального Токио. Требуя незамедлительно вернуть рыбаков и суда, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил: «Задержания этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов». В переводе с дипломатического языка Суга дал понять, что Токио считает южные Курилы и омывающие их воды своими, а потому-де действия российских пограничников недопустимы. И японские СМИ стали ссылаться на фактически узаконивающее «права Японии» в российских водах соглашение 1998 года, не предусматривающее контроль за ведением промысла японскими судами в территориальных водах России со стороны российских органов рыбоохраны и пограничников.

После выплаты штрафа и конфискации незаконного улова японские рыбаки и их шхуны были освобождены и вернулись в Японию.

Однако проблемы лова японцами рыбы в территориальных водах России остаются. Теперь претензии и недовольство действиями российских рыбаков в российских водах предъявляет японская сторона.

Как сообщает ИА SAKHALIN.INFO, министр (советник-посланник) посольства Японии в Москве Цутому Коидзуми обратился к заместителю руководителя Федерального агентства по рыболовству РФ Петру Савчуку с претензиями по поводу повреждения российскими траловыми судами японских жаберных сетей для лова минтая. Эти жаберные сети были установлены японскими судами у острова Хоккайдо и в Кунаширском проливе на основании упомянутого «Японо-российского соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов».

Согласно информации с сайта японского агентства по рыболовству, с 2020 года суда этой страны будут вести промысел в пределах 200-мильной зоны РФ без внесения так называемой платы за сотрудничество – впервые с 1994 года. В 2019 году плата составила свыше 700 миллионов иен (более 399 млн рублей).

Сообщение ИА SAKHALIN.INFO сопровождают комментарии читателей-дальневосточников. В одном из них разъясняется: «Вообще-то, наши суда ловят тралом, и все на траление заходят по очереди, друг другу не мешая, а японцы ставят донно-жаберные сети, что исключает возможность траления. Прежде чем пускать их в наши воды, надо было головой подумать. Когда рыболовством управляли люди, имеющие прямое отношение к рыбалке, то таких накладок не возникало. А когда сели непрофессионалы, то пошло всё наперекосяк».

Недовольство установленными для японцев правилами лова высказывает другой участник интернет-форума: «Вообще-то, не мы натворили, а японцы. Мы тоже на них жаловались в наши пограничные органы, но безрезультатно. Это наши внутренние воды Российской Федерации. Здесь должны действовать наши законы и правила. В частности, правила совместного ведения промысла в группе рыбопромысловых судов. Они не должны выставлять свои сети прямо по курсу нашего траления. Обо всех выставленных порядках необходимо докладывать на УКВ-16 канал. Должны стоять буи с номерами, маячками и радиолокационными отражателями. Этого нет. Никто не контролирует количество сетей, которые они выставляют. Там весь пролив перекрыт донными сетями поперек. Сетей десятки, а может, и сотни. Это создает реальную угрозу судоходству. Сети они не охраняют. Стоят без присмотра. Много брошенных сетей. Однажды мы намотали брошенную японцами сеть на винт. Хорошо, что погода была хорошая и помощь вовремя подошла, иначе, если бы был шторм, нас выкинуло бы на берег. Это наш МИД должен протестовать, а не японский. Это наши воды, а не японские. А по факту они чувствуют себя в наших водах, как у себя дома. Японский вельбот стоит у границы и нам по радио дает команды, куда нам отворачивать…»