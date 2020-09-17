Японцы расхотели "возвращать" Курилы

При новом премьере Японии Ёсихидэ Суга Токио не будет столько рьяно пытаться вести спор с Москвой о принадлежности российских Курильских островов, поскольку сейчас у граждан Страны Восходящего солнца нет запроса на углубление отношений между нашими странами. С таким прогнозом выступил журналист Yahoo News Japan Иэру Сато.

Он напомнил, что у РФ и Японии абсолютно различные взгляды на Курилы. Москва не амерена "возвращать" острова, поскольку они играют важную роль в сфере безопасности страны, убежден автор. Кроме того, этому препятствуют принятие недавно поправки в Конституцию РФ.

"Все явно свидетельствует о том, что Россия не собирается уступать Японии "северные территории", – цитирует РИА "Новости" Сато.

С выводами журналиста согласились и читатели, отметив, что население Японии потеряло интерес к этой тематике из-за бесперспективности ведения территориальных споров с Москвой.

"Сколько лет тем японцам, которые жили когда-то на Курилах? Война закончилась 75 лет назад. Уже 75 лет тем русским, которые родились на Курилах после войны. Если острова сейчас возвращать Японии, то куда девать людей? Время уже ушло", – считает kuroro.

"Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией - никаких отчуждений территорий!" – отмечает nekonokone.

"Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" – призывает ken.

Пользователь с ником Jwm заявил, что Япония "проморгала" свой единственный шанс по "возвращению" части Курил, а именно в годы развала СССР.

Напомним, японские власти регулярно заявляют о "своих правах" на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ставя вопрос об их "возвращении" под юрисдикцию Токио до подписания мирного договора с Москвой.

В свою очередь, МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над Курильской грядой не подлежит сомнению.