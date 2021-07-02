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Японцы "сорвались с резьбы" после слов Путина: Баранец предупредил об опасной тенденции
02 июля 2021, 12:55 • 273 • Политика
После слов Путина о провокациях у берегов России японцы словно "сорвались с резьбы": военный обозреватель Виктор Баранец предупредил об опасном свойстве Японии выдумывать для себя угрозы и самой себя заводить.
Накануне японские СМИ прокомментировали заявление президента Владимира Путина о провокации британского эсминца, нарушившего границы России недалеко от Крыма. Журналисты пришли к выводу, что Япония получила так называемую чёрную метку - нечто вроде предупреждения о возможных подобных провокациях на Дальнем Востоке.
Эти выводы удивили военного обозревателя "КП", полковника в отставке Виктора Баранца. Он отметил в беседе с Царьградом, что Япония в своей политике похожа на очень тонкую, нервную и обидчивую женщину, которая "легко входит в такой нервический экстаз, когда ей захочется".
Япония, напомнил Баранец, по-прежнему крайне болезненно относится к тому, что Курилы принадлежат России, и нервно реагирует на усиление русского военного потенциала и на Тихоокеанском флоте, и на Курилах.
При этом в недрах японского общества всё чаще и чаще раздаётся вопрос о том, что, возможно, придётся возвращать Курилы силой, добавил эксперт.
Баранец считает, что Япония, проецируя на себе то, что случилось с "Дефендером", сама себя пугает и всех "ещё больше заводит":
Японцы, по словам Баранца, и не скрывают, что они не согласны с Китаем, а японские корабли нередко "елозят" вдоль нашей границы. "А тут вот великая Россия сказала, что очень сильно ударит по башке", - констатирует эксперт.
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