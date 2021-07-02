Японцы "сорвались с резьбы" после слов Путина: Баранец предупредил об опасной тенденции

После слов Путина о провокациях у берегов России японцы словно "сорвались с резьбы": военный обозреватель Виктор Баранец предупредил об опасном свойстве Японии выдумывать для себя угрозы и самой себя заводить.

Накануне японские СМИ прокомментировали заявление президента Владимира Путина о провокации британского эсминца, нарушившего границы России недалеко от Крыма. Журналисты пришли к выводу, что Япония получила так называемую чёрную метку - нечто вроде предупреждения о возможных подобных провокациях на Дальнем Востоке.

Эти выводы удивили военного обозревателя "КП", полковника в отставке Виктора Баранца. Он отметил в беседе с Царьградом, что Япония в своей политике похожа на очень тонкую, нервную и обидчивую женщину, которая "легко входит в такой нервический экстаз, когда ей захочется".

Япония, напомнил Баранец, по-прежнему крайне болезненно относится к тому, что Курилы принадлежат России, и нервно реагирует на усиление русского военного потенциала и на Тихоокеанском флоте, и на Курилах.

При этом в недрах японского общества всё чаще и чаще раздаётся вопрос о том, что, возможно, придётся возвращать Курилы силой, добавил эксперт.

Ну, у Японии есть такой своеобразный, удивительный и не похожий, пожалуй, ни на одну страну очень тонкий нерв. Скорее, его можно назвать просто паническим. Японцы - мастера создавать сами себе угрозы (естественно, и российскую) и панически, алармистски реагировать на неё.

Баранец считает, что Япония, проецируя на себе то, что случилось с "Дефендером", сама себя пугает и всех "ещё больше заводит":

Мол, смотрите, вы видите, что Путин сказал? Да мы бы запросто потопили и так далее. А также может быть, вдруг и на Японию это распространится?

Японцы, по словам Баранца, и не скрывают, что они не согласны с Китаем, а японские корабли нередко "елозят" вдоль нашей границы. "А тут вот великая Россия сказала, что очень сильно ударит по башке", - констатирует эксперт.