Японцы пытались перехватить русский самолет: В небо подняли истребители

Минобороны Японии заявило о нарушении границы самолетом Ан-26 из России. По предварительной информации, самолет мог быть пассажирским.

Самолет Ан-26 из России якобы нарушил воздушное пространство Японии, говорится в заявлении Минобороны страны.

По данным ведомства, самолет Ан-26 дважды нарушил государственную границу Японии в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.

Для перехвата самолета из России ВВС Японии поднимало истребители. Ведомство отмечает, что борт мог быть пассажирским.

СМИ Японии передают, что МИД страны обратился по дипломатическим каналам к России и выразил протест, а также направил требования не допускать подобных инцидентов.

Подробностей инцидента пока нет.