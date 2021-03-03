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Японцы проговорились: Сделали ставку на Навального, чтобы заполучить Курилы
03 марта 2021, 20:55 • 135 • Политика
По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, ситуация с раскачиванием ситуации внутри России с помощью Навального на руку не только Западу. Япония только и ждёт, когда РФ настолько ослабеет, что у неё можно будет отобрать Курилы.
Сегодняшнее заявление из Киева о силовом захвате Крыма прокомментировал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что подобные призывы - не новость:
В заявлении Черновол ничего нового, кроме слепой ненависти к России, нет, уверен Баранец. Но в беседе с Царьградом эксперт указан на один важный аспект: "Черновол предлагает начинать военную операцию по захвату Крыму, когда Россию захватит так называемая политическая турбулентность".
На Украине ждут, когда в России будет раскачиваться власть, когда власть будет занята своим выживанием. Именно в этот момент Черновол призывает навалиться на Крым и отбить его у России силой.
- предупредил о новой опасности с Востока Баранец.
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