Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Главная / Политика

Японцы проговорились: Сделали ставку на Навального, чтобы заполучить Курилы

03 марта 2021, 20:55  •  135 • Политика
По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, ситуация с раскачиванием ситуации внутри России с помощью Навального на руку не только Западу. Япония только и ждёт, когда РФ настолько ослабеет, что у неё можно будет отобрать Курилы.
Сегодняшнее заявление из Киева о силовом захвате Крыма прокомментировал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что подобные призывы - не новость:
В декабре прошлого года политолог Зиновий Свереда призвал Киев устроить России Пёрл-Харбор. Буквально следом бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. В этом же хоре звучал агрессивный голос министра иностранных дел Кулебы. Он пообещал сделать тему полуострова адской для России. И пообещал, что над Симферополем будет поднят украинский флаг.
В заявлении Черновол ничего нового, кроме слепой ненависти к России, нет, уверен Баранец. Но в беседе с Царьградом эксперт указан на один важный аспект: "Черновол предлагает начинать военную операцию по захвату Крыму, когда Россию захватит так называемая политическая турбулентность".
На Украине ждут, когда в России будет раскачиваться власть, когда власть будет занята своим выживанием. Именно в этот момент Черновол призывает навалиться на Крым и отбить его у России силой.
Эта мысль недавно прозвучала и в Токио - там тоже предлагают решить вопрос Курил с помощью силы. Более того, японцы не скрывают, что они делают ставку на Навального как на ударную силу, которая порушит порядок дел в Кремле,
- предупредил о новой опасности с Востока Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
03 марта 2021, 13:35
"К стыду своему": помощь Америки России поставила Пескова в тупик
03 марта 2021, 15:25
Киев докатился до угроз миссии ООН: "Очнитесь!.."
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных дейст...
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело...
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-...
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель са...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
01 марта 2021, 01:05
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, или…"
01 марта 2021, 00:10
После ухода Великобритании члены Евросоюза начинают разбегаться
28 февраля 2021, 13:55
Ещё одна страна потребовала санкций против России: "Выпейте успокоительное, братушки"
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.