Японцы проговорились: Сделали ставку на Навального, чтобы заполучить Курилы

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, ситуация с раскачиванием ситуации внутри России с помощью Навального на руку не только Западу. Япония только и ждёт, когда РФ настолько ослабеет, что у неё можно будет отобрать Курилы.

Сегодняшнее заявление из Киева о силовом захвате Крыма прокомментировал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что подобные призывы - не новость:

В декабре прошлого года политолог Зиновий Свереда призвал Киев устроить России Пёрл-Харбор. Буквально следом бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. В этом же хоре звучал агрессивный голос министра иностранных дел Кулебы. Он пообещал сделать тему полуострова адской для России. И пообещал, что над Симферополем будет поднят украинский флаг.

В заявлении Черновол ничего нового, кроме слепой ненависти к России, нет, уверен Баранец. Но в беседе с Царьградом эксперт указан на один важный аспект: "Черновол предлагает начинать военную операцию по захвату Крыму, когда Россию захватит так называемая политическая турбулентность".

На Украине ждут, когда в России будет раскачиваться власть, когда власть будет занята своим выживанием. Именно в этот момент Черновол призывает навалиться на Крым и отбить его у России силой.

Эта мысль недавно прозвучала и в Токио - там тоже предлагают решить вопрос Курил с помощью силы. Более того, японцы не скрывают, что они делают ставку на Навального как на ударную силу, которая порушит порядок дел в Кремле,

- предупредил о новой опасности с Востока Баранец.