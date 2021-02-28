Японцы призывают "душить Россию". На островах Южно-Курильской гряды проходят учения

Жители Японии в ярости и призывают "душить Россию". Поводом для этого стало заявление Министерства обороны России о начале военных учений на островах Курильской гряды.

Японцы пребывают в негодовании и призывают к войне с Россией. Поводом к этим заявлениям стали масштабные военные учения у берегов островов Курильской гряды. "Масло в огонь подливают" крупнейшие японские СМИ, которые пишут о "возрастающей угрозе" со стороны РФ.

После того, как ведущие японские газеты и информагентства – "Йомиури симбун", "Хоккайдо симбун", Yahoo News Japan, а также популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation) и Hokkaido UHB News распространили информацию о русских, которые начали с 26 февраля проводить учения на территории Курильских островов, в Стране восходящего солнца началась массовая истерия.

Жители Японии находятся в постоянном страхе, зазывая учения русских "угрозой Хоккайдо". Большая часть японцев считает, что тему возврата части островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи) придётся забыть раз и навсегда.

Некоторые читатели японских СМИ уверены, что российские маневры – это подготовка к нападению на их государство, и призывают к шагам на опережение, пишет издание Иносми.ру.

На одном из японских форумов предлагается множество вариантов уничтожения России от "проведения своих манёвров до нападения на российский Дальний Восток".

Россия никогда не выдвигала территориальных претензий к Японии, тем не менее, отношения двух государств омрачает территориальный вопрос по Курилам и отсутствие мирного договора.