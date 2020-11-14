|
Японцы призвали Токио отобрать Курилы силой
14 ноября 2020, 13:35 • 122 • Политика
Жители Страны восходящего солнца недовольны политикой властей
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, выступая перед журналистами, затронул тему соглашения между Токио и Вашингтоном о защите его страны. По его словам, пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности двух стран не предполагает того, что США должны оборонять острова Такэсима и "северные территории", как в Японии называют российские Курилы.
Политик отметил, что раз Япония не контролирует эти территории, то и США не могут выполнять там свои обязательства перед Токио. Японская газета "Санкэй симбун" опубликовала речь генерального секретаря Кабмина, которая вызвала негодование у читателей. Японцы выразили недовольство тем, какую политику власти проводят в отношении России и Южной Кореи.
Жители Страны восходящего солнца отметили, что заявления правительства о том, что они не могут получить контроль над территориями – ненормальны. По их мнению, власти должны изменить ситуацию.
Как заявили комментаторы, чьи слова приводит "Иносми", власти должны защищать территории страны, а раз они не могут, то им нужно снизить свою огромную зарплату. Интернет-пользователи также считают, что Токио должен силой отобрать Курилы и острова Такэсима.
При этом некоторые призвали убрать с такого важного поста Като. Многие испугались, что со временем Япония лишится части своей территории.
Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора по итогам Второй мировой войны. Москва не раз говорила о готовности обсуждать соглашение. Однако в Токио ставят условие – возврат Курил. В России же не раз указывали на то, что это не тема для разговора, а вопрос территориальной принадлежности островов неактуален.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2020, 07:40
|
08 ноября 2020, 11:50
|
11 ноября 2020, 05:50
|
09 ноября 2020, 04:20
|
08 ноября 2020, 17:20
|
07 ноября 2020, 22:05
|
10 ноября 2020, 17:55