Японцы призвали Токио отобрать Курилы силой

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Жители Страны восходящего солнца недовольны политикой властей

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, выступая перед журналистами, затронул тему соглашения между Токио и Вашингтоном о защите его страны. По его словам, пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности двух стран не предполагает того, что США должны оборонять острова Такэсима и "северные территории", как в Японии называют российские Курилы.

Политик отметил, что раз Япония не контролирует эти территории, то и США не могут выполнять там свои обязательства перед Токио. Японская газета "Санкэй симбун" опубликовала речь генерального секретаря Кабмина, которая вызвала негодование у читателей. Японцы выразили недовольство тем, какую политику власти проводят в отношении России и Южной Кореи.

Жители Страны восходящего солнца отметили, что заявления правительства о том, что они не могут получить контроль над территориями – ненормальны. По их мнению, власти должны изменить ситуацию.

Как заявили комментаторы, чьи слова приводит "Иносми", власти должны защищать территории страны, а раз они не могут, то им нужно снизить свою огромную зарплату. Интернет-пользователи также считают, что Токио должен силой отобрать Курилы и острова Такэсима.

При этом некоторые призвали убрать с такого важного поста Като. Многие испугались, что со временем Япония лишится части своей территории.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора по итогам Второй мировой войны. Москва не раз говорила о готовности обсуждать соглашение. Однако в Токио ставят условие – возврат Курил. В России же не раз указывали на то, что это не тема для разговора, а вопрос территориальной принадлежности островов неактуален.