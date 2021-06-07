Японцы призвали бить Россию "железным кулаком"

Путин отметил заинтересованность Москвы и Токио в мирном договоре, но передача Курил исключена. "Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!" – требуют японские читатели.

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в переговорах с Токио о заключении мирного договора, однако передача Курильских островов Японии невозможна, особенно после изменений в Конституции, пишет японское издание Санкэй симбун. Японские читатели требуют покарать Россию за дерзость.

Речь идёт о словах Путина, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии с представителями прессы. Глава государства отметил, что Япония постоянно меняла свои требования к России по поводу Курил. Сначала речь шла о двух островах, затем о четырёх. С принятием из изменений в Конституцию, никакая передача островов уже невозможна. Однако это не повод к прекращению мирных переговоров.

Японские читатели неоднозначно восприняли слова президента России. Одни увидели в них уловку, другие принялись искать виновных, а третьи и вовсе выступили с нападками на Россию.

Все это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество,

- пишет в комментариях пользователь sw31u.

Здесь все ясно: Россия никогда не вернет нам северные острова, пока мы остаемся военными союзниками США!

- отмечает yat.

Японию окружают страны-агрессоры. Россия, Южная Корея… А теперь и Китай нацелился на острова Сенкаку. Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!

- требует gto

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, которые она потеряла по итогам Второй мировой войны. Из-за давления США мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан. Переговоры по данному поводу идёт по сей день.