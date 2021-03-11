Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
Главная / Политика

Японцы придумали хитрый ход для решения спора о Курилах

11 марта 2021, 09:30  •  208 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся
В Стране восходящего солнца, судя по всему, не теряют надежды заполучить Курильские острова. Многочисленные эксперты и политики предлагают свои пути решения вопроса о “северных территориях”. К армии специалистов примкнул и политолог Акио Каватао.
Эксперт заявил, что Токио стоит продемонстрировать Москве свою способность блокировать проливы между материком и Курильскими островами.
При этом Каватао в статье для Newsweek Japan признал, что сейчас не время ввязываться в открытую борьбу. Разумнее, по его мнению, выждать, пока Россия станет слабее, как в девяностые.
Японцам нужно комплексно налаживать диалог с Москвой, при этом насаждая среди населения выгодные для Токио настроения в плане принадлежности Курил, пишет сайт телеканала “360”.
Ранее в японской прессе распространились слухи о возможной передаче Курил. В Кремле прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на подобные высказывания не стоит реагировать, а издания, публикующие такого рода материалы, не заслуживают внимания читателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



208
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 00:20
Пушков: ПАСЕ рискует опять потерять Россию
11 марта 2021, 02:10
На что готовы США, чтобы "впарить" F-35: Военный эксперт раскрыл горькую правду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.