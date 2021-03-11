Японцы придумали хитрый ход для решения спора о Курилах

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Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся

В Стране восходящего солнца, судя по всему, не теряют надежды заполучить Курильские острова. Многочисленные эксперты и политики предлагают свои пути решения вопроса о “северных территориях”. К армии специалистов примкнул и политолог Акио Каватао.



Эксперт заявил, что Токио стоит продемонстрировать Москве свою способность блокировать проливы между материком и Курильскими островами.

При этом Каватао в статье для Newsweek Japan признал, что сейчас не время ввязываться в открытую борьбу. Разумнее, по его мнению, выждать, пока Россия станет слабее, как в девяностые.

Японцам нужно комплексно налаживать диалог с Москвой, при этом насаждая среди населения выгодные для Токио настроения в плане принадлежности Курил, пишет сайт телеканала “360”.

Ранее в японской прессе распространились слухи о возможной передаче Курил. В Кремле прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на подобные высказывания не стоит реагировать, а издания, публикующие такого рода материалы, не заслуживают внимания читателей.