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Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"

21 июня 2021, 01:00  •  98 • Политика
Японцы предупредили Владимира Путина о возможных шпионских устройствах, увидев подарок Джо Байдена. Речь о солнцезащитных очках: "Россия, не мешай…"
Многие японские интернет-пользователи настороженно отнеслись к солнцезащитным очкам бренда Randolph Engineering, которые американский президент Джо Байден преподнёс русскому лидеру Владимиру Путину на переговорах в Женеве.
Глава компании-производителя Питер Вацкевич в интервью японскому агентству Jiji Press признался, что был удивлён таким жестом хозяина Белого дома, подчеркнув, что такие исторические эпизоды случаются с их изделиями нечасто.
Вацкевич выразил надежду на то, что очки его бренда станут "символом мира". Некоторые читатели, однако, увидели в таком презенте Байдена совершенно иной символизм.
Один из них обратил внимание, что в такие модели очков монтируют микроустройства GPS, камеры, системы распознавания лиц и другое шпионское оборудование. Комментатор в связи с этим посоветовал быть осторожнее с этим подарком.
Можно усмотреть и такой смысл: Россия, не мешай нашему противостоянию с Китаем! - добавил другой пользователь.

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