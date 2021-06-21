|
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 01:00 • 98 • Политика
Японцы предупредили Владимира Путина о возможных шпионских устройствах, увидев подарок Джо Байдена. Речь о солнцезащитных очках: "Россия, не мешай…"
Многие японские интернет-пользователи настороженно отнеслись к солнцезащитным очкам бренда Randolph Engineering, которые американский президент Джо Байден преподнёс русскому лидеру Владимиру Путину на переговорах в Женеве.
Глава компании-производителя Питер Вацкевич в интервью японскому агентству Jiji Press признался, что был удивлён таким жестом хозяина Белого дома, подчеркнув, что такие исторические эпизоды случаются с их изделиями нечасто.
Вацкевич выразил надежду на то, что очки его бренда станут "символом мира". Некоторые читатели, однако, увидели в таком презенте Байдена совершенно иной символизм.
Один из них обратил внимание, что в такие модели очков монтируют микроустройства GPS, камеры, системы распознавания лиц и другое шпионское оборудование. Комментатор в связи с этим посоветовал быть осторожнее с этим подарком.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2021, 01:00
|
15 июня 2021, 13:50
|
17 июня 2021, 02:35
|
19 июня 2021, 07:45
|
16 июня 2021, 01:50
|
14 июня 2021, 03:55
|
19 июня 2021, 13:15