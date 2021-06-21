Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"

Японцы предупредили Владимира Путина о возможных шпионских устройствах, увидев подарок Джо Байдена. Речь о солнцезащитных очках: "Россия, не мешай…"

Многие японские интернет-пользователи настороженно отнеслись к солнцезащитным очкам бренда Randolph Engineering, которые американский президент Джо Байден преподнёс русскому лидеру Владимиру Путину на переговорах в Женеве.

Глава компании-производителя Питер Вацкевич в интервью японскому агентству Jiji Press признался, что был удивлён таким жестом хозяина Белого дома, подчеркнув, что такие исторические эпизоды случаются с их изделиями нечасто.

Вацкевич выразил надежду на то, что очки его бренда станут "символом мира". Некоторые читатели, однако, увидели в таком презенте Байдена совершенно иной символизм.

Один из них обратил внимание, что в такие модели очков монтируют микроустройства GPS, камеры, системы распознавания лиц и другое шпионское оборудование. Комментатор в связи с этим посоветовал быть осторожнее с этим подарком.