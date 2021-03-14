Японцы предложили отправить в сторону России 500 ракет

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Жители Страны восходящего солнца недовольны мягкой политикой властей в отношении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что желание США разметись ракеты средней дальности в Японии, вызывает беспокойство. Если Токио позволит это сделать Вашингтону, то Москва адекватно отреагирует. Эти слова вызвали бурную реакцию среди японцев, которые предложили отправить в сторону РФ 500 ракет.

Японские СМИ активно писали о заявлении Захаровой о том, что подобные действия будут расценены как угроза безопасности России. Интернет-пользователи Страны восходящего солнца возмутились словами российского дипломата.

Японцы призвали не просто разместить на своих островах ракеты, но и направить пять десятков боеголовок в сторону России. Жители Японии требуют от правительства, чтобы оно начало вооружать армию до зубов, а чтобы не проиграть России некоторые предлагают озаботиться ядерным оружием.

Как передает ИноСМИ, собравшее комментарии японцев, некоторые вспомнили и Курилы. Они хотят отомстить Москве за "захватническую" политику.

"Как следует понимать такие заявления российских властей? Как объявление Японии войны?", "Японское правительство должно спешно разрабатывать политику по ослаблению России", "Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" – негодуют японцы.

Ранее эксперт спрогнозировал, что будет, если Япония решится на блокаду Южных Курил.