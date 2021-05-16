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Японцы потребовали отменить Олимпиаду в Токио
16 мая 2021, 16:05 • 32 • В мире
Более половины японцев высказались за отмену Олимпиады в Токио, которая запланирована на лето 2021 года. Они опасаются распространения коронавируса.
Почти 60% японцев высказались против проведения в Токио XXXII летних Олимпийских игр - таковы результаты опроса общественного мнения, опубликованные информагентством "Киодо".
Как следует из опроса, за проведение Олимпиады в этом году высказались менее 13% респондентов, но даже они выступают за ограничение числа зрителей.
Ещё 25,2% склоняются к тому, чтобы соревнования всё же провели, но при пустых трибунах. За атлетов можно поболеть и по интернету, а также по телевидению, считают они.
Однако подавляющее большинство жителей Японии вообще не рады Олимпиаде ни в какой форме: они считают, что пандемия коронавируса по-прежнему представляет собой большую угрозу, а потому требуют отменить Олимпийские игры.
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