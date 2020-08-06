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Японцы попытались противиться приезду российского министра. Фокус не прошёл

06 августа 2020, 19:50  •  120 • Политика
В Японии высказали недовольство тем, что глава МЧС России Евгений Зиничев примет участие в открытии центра на Кунашире. Но фокус не прошёл - в посольстве РФ категорично отмели всяческие претензии Токио.
В России считают неприемлемыми заявления японских дипломатов по поводу визита министра Евгения Зиничева на Кунашир. Как говорится в сообщении посольства РФ в Токио, японская сторона выдала представление относительно предстоящего визита главы МЧС.
"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир", - говорится в сообщении.
Впрочем, японцам быстро указали на место. Как уточнили в дипмиссии, заявления Токио являются неприемлемыми для российской стороны.
"Подчеркнули, что суверенитет РФ над Южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - отметили дипломаты.
Кроме того, российская сторона ответила японцам, что РФ имеет "полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров".
В японском МИД впоследствии сообщили, что представление было направлено в посольство РФ, поскольку "посещение министрами северных территорий (так в Японии называют Южные Курильские острова) противоречит позиции правительства Японии по территориальной проблеме и является неприемлемым", передаёт ТАСС.

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