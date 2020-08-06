Японцы попытались противиться приезду российского министра. Фокус не прошёл

В России считают неприемлемыми заявления японских дипломатов по поводу визита министра Евгения Зиничева на Кунашир. Как говорится в сообщении посольства РФ в Токио, японская сторона выдала представление относительно предстоящего визита главы МЧС.

"5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир", - говорится в сообщении.

Впрочем, японцам быстро указали на место. Как уточнили в дипмиссии, заявления Токио являются неприемлемыми для российской стороны.

"Подчеркнули, что суверенитет РФ над Южными Курильскими островами сомнению не подлежит", - отметили дипломаты.

Кроме того, российская сторона ответила японцам, что РФ имеет "полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров".

В японском МИД впоследствии сообщили, что представление было направлено в посольство РФ, поскольку "посещение министрами северных территорий (так в Японии называют Южные Курильские острова) противоречит позиции правительства Японии по территориальной проблеме и является неприемлемым", передаёт ТАСС.