Японцы попрощались с Курилами

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Жители Страны восходящего солнца эмоционально ответили на заявление об островах

Новый генсек правительства Японии сообщил, что его страна по-прежнему будет искать решения проблем с "северными территориями" и заключением мирного договора с Россией. Токио стремится к дальнейшему развитию отношений с Москвой в разных сферах, добавил Кацунобу Като.

Он также отметил продолжение прежнего курса своей страны. Курилы принадлежат Японии, и эта позиция не изменится, а отношения с РФ, в его стране намерены развивать в политической, экономической и культурной областях, учитывая при этом интересы обеих сторон, подчеркнул генсек кабмина.

Упомянул Като и о том, что 1,5 тысячи российских военных проводят учения на на "северных территориях". Это доказывает, что Москва усиливает военные приготовления на островах, в ответ на что Токио отправил протест, в котором указано на неприемлемость таких действий.

Японцы обсудили эти заявления в соцсети. Похоже, они не верят в то, что Курильские острова будут принадлежать их стране.

"Россия нам острова ни за что не отдаст", – заявил nishichan3. И назвал бесполезным "всякое экономическое сотрудничество с такой Россией". А с тем, что на "северных территориях" армия РФ проводит военные учения, никак нельзя согласиться, добавил пользователь.

А 2018_apc указал причину, по которой, как он считает, Россия противится позиции Японии. Это условие "сначала – решение территориальной проблемы, потом – мирный договор"

Тому, что две страны совсем не отказались от переговоров, хотя в них не никакого прогресса, удивился za35724.

Ему в ответ hibichan0213 сообщил, что подавляющее большинство жителей Страны восходящего солнца уверены в остановке японско-российских переговоров.

Двое подписчиков порассуждали о маневрах на Курилах. Один возмутился тем, что полторы тысячи российских военнослужащих проводят учения на островах и никого не слушают. Другой посетовал, что к такому привела политика бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось о резкой реакции властей Японии на маневры по противодесантной обороне, которые проводит Россия.