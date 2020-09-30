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Японцы попрощались с Курилами

30 сентября 2020, 14:25  •  43 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца эмоционально ответили на заявление об островах
Новый генсек правительства Японии сообщил, что его страна по-прежнему будет искать решения проблем с "северными территориями" и заключением мирного договора с Россией. Токио стремится к дальнейшему развитию отношений с Москвой в разных сферах, добавил Кацунобу Като.
Он также отметил продолжение прежнего курса своей страны. Курилы принадлежат Японии, и эта позиция не изменится, а отношения с РФ, в его стране намерены развивать в политической, экономической и культурной областях, учитывая при этом интересы обеих сторон, подчеркнул генсек кабмина.
Упомянул Като и о том, что 1,5 тысячи российских военных проводят учения на на "северных территориях". Это доказывает, что Москва усиливает военные приготовления на островах, в ответ на что Токио отправил протест, в котором указано на неприемлемость таких действий.
Японцы обсудили эти заявления в соцсети. Похоже, они не верят в то, что Курильские острова будут принадлежать их стране.
"Россия нам острова ни за что не отдаст", – заявил nishichan3. И назвал бесполезным "всякое экономическое сотрудничество с такой Россией". А с тем, что на "северных территориях" армия РФ проводит военные учения, никак нельзя согласиться, добавил пользователь.
А 2018_apc указал причину, по которой, как он считает, Россия противится позиции Японии. Это условие "сначала – решение территориальной проблемы, потом – мирный договор"
Тому, что две страны совсем не отказались от переговоров, хотя в них не никакого прогресса, удивился za35724.
Ему в ответ hibichan0213 сообщил, что подавляющее большинство жителей Страны восходящего солнца уверены в остановке японско-российских переговоров.
Двое подписчиков порассуждали о маневрах на Курилах. Один возмутился тем, что полторы тысячи российских военнослужащих проводят учения на островах и никого не слушают. Другой посетовал, что к такому привела политика бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось о резкой реакции властей Японии на маневры по противодесантной обороне, которые проводит Россия.

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