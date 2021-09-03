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Японцы получили пас от Путина: Что с американским ракетами у границ России?

03 сентября 2021, 10:55  •  196 • Политика
Японцы, которые постоянно поднимают вопрос о Курилах, получили политический пас от президента России Владимира Путина. Глава государства поинтересовался: что с американскими ракетами у границ России?
Президент России в пятницу принял участие в работе одной из дискуссионных площадок Восточно экономического форума во Владивостоке и затронул тему Курильских островов, на которые претендует Япония.
Он отметил, что присутствие этих территорий в составе России гарантирует безопасность дальневосточным границам страны, ведь находящаяся неподалёку Япония размещает у себя американскую систему ПРО, способную запускать не только противоракеты, но и крылатые ракета "Томагавк". И, вероятнее всего, будь Курилы у японцев, они бы разместили американские ракеты и там - под самым боком у России.
Путин подчеркнул, что при разговоре о мирном договоре (а Курилы являются главным препятствием на пути к его подписанию) Москва должна обеспечить себе мирное будущее. Россия должна получить гарантии, что американские ракетные системы не появятся возле ей границ.
Эти вопросы поставлены перед японской стороной. Ответов мы пока не получили. Мяч на стороне наших партнёров,
- отметил Путин.
Напомним, что Япония не признаёт суверенитета России над четырьмя островами Курильской гряды, хотя эти земли официально вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а позже отошли России как правопреемнице. Токио уже много лет ведёт переговоры с требованием отдать "северные территории", однако Конституция России прямо запрещает любое отчуждение русских земель.

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