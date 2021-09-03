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Японцы получили пас от Путина: Что с американским ракетами у границ России?
03 сентября 2021, 10:55 • 196 • Политика
Японцы, которые постоянно поднимают вопрос о Курилах, получили политический пас от президента России Владимира Путина. Глава государства поинтересовался: что с американскими ракетами у границ России?
Президент России в пятницу принял участие в работе одной из дискуссионных площадок Восточно экономического форума во Владивостоке и затронул тему Курильских островов, на которые претендует Япония.
Он отметил, что присутствие этих территорий в составе России гарантирует безопасность дальневосточным границам страны, ведь находящаяся неподалёку Япония размещает у себя американскую систему ПРО, способную запускать не только противоракеты, но и крылатые ракета "Томагавк". И, вероятнее всего, будь Курилы у японцев, они бы разместили американские ракеты и там - под самым боком у России.
Путин подчеркнул, что при разговоре о мирном договоре (а Курилы являются главным препятствием на пути к его подписанию) Москва должна обеспечить себе мирное будущее. Россия должна получить гарантии, что американские ракетные системы не появятся возле ей границ.
- отметил Путин.
Напомним, что Япония не признаёт суверенитета России над четырьмя островами Курильской гряды, хотя эти земли официально вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а позже отошли России как правопреемнице. Токио уже много лет ведёт переговоры с требованием отдать "северные территории", однако Конституция России прямо запрещает любое отчуждение русских земель.
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