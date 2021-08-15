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Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"

15 августа 2021, 05:40  •  43 • Политика
В Японии назвали русский танк Т-90М монстром. "Это вполне эффективная и опасная машина", - пишут японские комментаторы.
"Ростех" поставил в войска очередную крупную партию новейших модернизированных танков Т-90М "Прорыв", пишет японский портал Yahoo News Japan. В комментариях японцы называют русский танк "настоящим монстром".
Японское издание сообщает, что Т-90М "Прорыв" можно отнести к классу 4++ по авиационным стандартам. Модификации подвергся не только внешний вид танка, но и его начинка. Бронемашина стала быстрее, манёвреннее, легче, не потеряв при этом в броне и огневой мощи.
Т-90М можно сравнивать с западными танками MBT, однако он значительно легче них и гораздо более энерговооружён… Это вполне эффективная и опасная машина,
- пишет пользователь под ником iso.
Да, Т-90М - это настоящий монстр. И пушка у него огромная!
- восхищается sak.
Большое преимущество Т-90М - это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащённые подобными комплексами, на поле боя,
- отмечает hokkyokusei.
Напомним, что в 2017-2019 годах Минобороны России заключило три контракта на поставку танков Т-90М суммарным объёмом свыше 160 машин. Первые из них начали поступать в армию ещё весной 2020 года.

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