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Японцы обиделись на Россию из-за ее реакции на требования Токио по Курилам

21 октября 2021, 19:45  •  46 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца считают вести с Москвой дипломатический диалог вредным и бесполезным занятием
Токио должен ввести жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации с Курильскими островами. Об этом пишет японская газета Sankei Shimbun.
Автор статьи пожаловался на тот факт, что представители российских властей, вопреки требованиям со стороны руководства Страны восходящего солнца, продолжают посещать "спорные территории".
Так, после июльского визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп Токио заявил протест. Но это не возымело никакой реакции из Москвы. Более того, в октябре вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин также отправились на Курильские острова. Токио снова сделал представление Москве, однако и это "не произвело никакого эффекта".
В связи с таким положением вещей журналист призвал власти страны к более жестким мерам против РФ. В частности, речь идет о персональных санкциях, которые ранее были наложены на Россию после присоединения Крыма в 2014 году.
Кроме того, считает автор, следует всячески мешать созданию особой экономической зоны на Курилах, запретив всем ее участникам вести дела с Японией.
Автор обратил внимание, что российская армия слишком часто стала проводить учения в регионе. По его словам, Кремль стремительно углубляет свои военные связи с Китаем и "все более враждебно относится к Японии как к союзнику США".
"В этой ситуации очевидно, что дипломатия с Россией, которая, похоже, благоприятствует (президенту РФ Владимиру) Путину, вредна и бесполезна", говорится в материале.
Журналист призвал усилить международное давление на Москву, обсуждая тему Курил на саммитах "Большой семерки" и в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности в составе США, Австралии, Японии и Индии.
Напомним, ранее в октябре британская Daily Mail связала стрельбы кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России с избранием новым премьер-министром Японии Фумио Кисиде. Издание сочло, что этими маневрами Москва якобы "передала привет" главе японского кабмина по Курилам.

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