Японцы негодуют после открытия центра МЧС на Курилах

Сергей Красноухов/ТАСС

Пользователи Сети уверены, что "Путин верит только в военный баланс сил"

Японцы выразили возмущение из-за открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, состоявшегося 5 августа на Кунашире – одном из Курильских островов.

У установленного памятника высекли слова российского императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". По заявлениям японских комментаторов соцсетей, проблема возвращения "северных территорий" не стоит на повестке дня в Токио, поэтому рассчитывать на них в ближайшее время не стоит.

"РФ вообще не собирается возвращать эти территории", "Именно из-за таких стран войны никогда не завершаются", "Путин и его окружение могут верить только в военный баланс сил", – приводит "ИноСМИ" высказывания японцев.

С середины XX века Россия и Япония пытаются договориться о последствиях Второй мировой войны, однако проблема Южных Курил этому препятствует. По итогам боевых действий, острова вошли в состав СССР, что оспаривается Токио. Москва отмечает, что государственный суверенитет РФ распространяется на все ее территории, пишет URA.RU.

Ранее политолог Юкио Касияма заявил, что Токио нужно вести агрессивную политику по Курилам и прекратить попытки договориться с Россией. Япония должна настоять на "возврате" территорий.