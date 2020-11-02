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Японцы не верят в возврат Курил после отставки Лаврова
02 ноября 2020, 20:55 • 125 • Политика
Москва не собирается менять своей позиции по поводу территорий РФ
Интернет-пользователи из Японии отреагировали на заявление политолога Кэнро Нагоси о том, что отставка глава МИД РФ Сергея Лаврова подарит Токио шанс на "возвращение" двух островов Курильской гряды. По мнению местных жителей, Кремль не намерен никому ничего "возвращать", и позиция России по поводу региона остается неизменной.
Ранее Нагоси заявил, что глава внешнеполитического ведомства России настроен "против Японии", проявляя принципиальность по Курилам. А в ходе переговоров по поводу островов потребовал от Токио признать итоги Второй Мировой войны, по итогом которой Курилы полностью отходили Советскому Союзу. Именно на таком условии министр настаивал в качестве начала консультаций.
Также Лавров отметил, что японские коллеги обязаны прекратить договор о безопасности между Токио и Вашингтоном, чтобы обезопасить Курилы от размещения военных баз РФ на их территории.
"Это невозможно! Потому что это было предусмотрено Конституцией России. Не может быть такого слабого ожидания", – считает подписчик.
"Возврат территории путем переговоров невозможен. Особенно из России", – соглашается второй.
"Несмотря на то, что диалог с Японией продолжается, Россия расширяет и развивает военные объекты на острове и тратит деньги на развитие инфраструктуры в качестве услуги для жителей. Вернуть остров в такой ситуации совершенно невозможно", - уверен пользователь.
Ранее глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен заключить с РФ мирный договор по "возврату северных территорий".
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