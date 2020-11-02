Японцы не верят в возврат Курил после отставки Лаврова

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Москва не собирается менять своей позиции по поводу территорий РФ

Интернет-пользователи из Японии отреагировали на заявление политолога Кэнро Нагоси о том, что отставка глава МИД РФ Сергея Лаврова подарит Токио шанс на "возвращение" двух островов Курильской гряды. По мнению местных жителей, Кремль не намерен никому ничего "возвращать", и позиция России по поводу региона остается неизменной.

Ранее Нагоси заявил, что глава внешнеполитического ведомства России настроен "против Японии", проявляя принципиальность по Курилам. А в ходе переговоров по поводу островов потребовал от Токио признать итоги Второй Мировой войны, по итогом которой Курилы полностью отходили Советскому Союзу. Именно на таком условии министр настаивал в качестве начала консультаций.

Также Лавров отметил, что японские коллеги обязаны прекратить договор о безопасности между Токио и Вашингтоном, чтобы обезопасить Курилы от размещения военных баз РФ на их территории.

"Это невозможно! Потому что это было предусмотрено Конституцией России. Не может быть такого слабого ожидания", – считает подписчик.

"Возврат территории путем переговоров невозможен. Особенно из России", – соглашается второй.

"Несмотря на то, что диалог с Японией продолжается, Россия расширяет и развивает военные объекты на острове и тратит деньги на развитие инфраструктуры в качестве услуги для жителей. Вернуть остров в такой ситуации совершенно невозможно", - уверен пользователь.

Ранее глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен заключить с РФ мирный договор по "возврату северных территорий".