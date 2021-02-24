Японцы не смогли скрыть восхищения: русские пилоты быстрее С-400

Японцы не смогли скрыть восхищения достижениями России в Арктике. Оказалось, что русские пилоты быстрее зенитных ракетных систем С-400.

Японский журналист Тамаки Сакимура на портале Otakuma опубликовал полную восхищения статью, посвящённую российским военным в Арктике. Автор рассказал читателям о самой крайней северо-восточной точке Европы, острове Новая Земля.

8 февраля 2021 года там произошла смена экипажа. И вот уже вторая бригада несёт опытное боевое дежурство. Авиаотряду приходится работать в крайне сложных условиях. Резкие перепады давления и температуры, жуткий холод, снег и ветер – все эти факты необходимо учитывать при обеспечении устойчивости и безопасности службы боевых истребителей МИГ-31БМ.

В публикации говорится, что частью арктического направления обороны России являются С-400 – мощные средства противоракетной обороны. Её боевое развёртывание и подготовка к бою требует определённых временных затрат, поэтому о мгновенности говорить не приходится, отмечает автор.

Однако русские пилоты быстрее С-400. Истребитель может немедленно подняться в воздух, перехватить цель, отразить воздушную угрозу.

Первый экипаж был экспериментальным. На МИГ-31БМ военные осуществляли тренировочные полёты, собирали информацию, отрабатывали пилотирование в жесточайших условиях Арктики. Обошлось без нештатных ситуаций. Экстренный взлёт на перехват в течение первого месяца не понадобился тоже.

"Пилоты второй смены надеются, что их боевое дежурство также пройдёт в штатном режиме без инцидентов", - делится предположениями японский журналист.