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Японцы назвали Путина "тайным оружием России"

03 июля 2020, 00:00  •  69 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Граждане Страны Восходящего солнца считают, что теперь им можно забыть о Курилах
В Японии бурно обсуждают состоявшееся в России голосование по поправкам в Конституцию. Там обратили внимание на то, что они усиливают права и полномочия президента страны. Больше всего японские СМИ зацепил пункт о запрете отчуждения российских территорий, который ставит крест на притязаниях Токио на часть островов Курильской гряды. Об этом, в частности, пишет издание "Санкэй симбун".
"Следует отметить, что в целом в Конституции усиливаются традиционные ценности российского общества: институт супружества как союз мужчины и женщины, вера в Бога и уважение к памяти предков и предыдущих поколений", – говорится в статье.
В комментариях обычных японцев, которые собрало издание ИноСМИ, также звучит тема обреченности по поводу российских Курил.
"На следующие 16 лет нам лучше забыть о существовании России. Пока Путин у власти, никаких "северных территорий" нам не видать!" – сокрушается queserasera.
Другой пользователь увидел в президенте Владимире Путине настоящее "тайное оружие" РФ, с помощью которого наша страна держится. Некто tar призвал соотечественников просто ждать его ухода.
"Россия отличается от Японии тем, что в ней не в такой большой чести популизм, желание потакать и поддакивать демосу. Россия – это страна лидеров и крепкой центральной власти", убежден rwr.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва не ведет никаких переговоров с Токио о территориях, а обсуждает исключительно вопрос мирного договора и признания Японией итогов Второй Мировой войны.
Напомним, по результатам обработки 100% протоколов принятие поправок к Конституции одобрили 77,92% россиян, против высказались 21,27%. Согласно данным ЦИК, в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

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