Японцы хайпуют, а провоцирует Россия? Депутат предложил кардинальное решение по Курилам

Напомним, ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Своё мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity.

В ответ на подобное заявление депутат Госдумы Александр Шерин бросил обвинение в адрес Москвы. Парламентарий заметил, что в Токио "могут говорить всё, что хотят". В то же время он высказал мысль, что якобы "Российская Федерация сама провоцирует японцев на подобные высказывания тем, что мы стесняемся учреждать праздник "День Победы над Японией".

Шерин подчеркнул, что наша страна должна уважать себя и "не бояться обозначать свою позицию". Москва, напомним, уже не раз озвучивала свою точку зрения на курильский вопрос и подписание мирного договора с Японией.

Депутат предложил весьма кардинальный способ решения по Курилам, полагая, что сами японцы сейчас только хайпуют на теме Курильских островов. России же, как считает парламентарий, нужно вообще прекратить всяческие переговоры по данному вопросу. Тогда, мол, и японцы подобных провокационных заявлений делать не будут.

"Вообще, России не нужно вести переговоры на эту тему, и тогда не будет никаких заявлений", - заявил Шерин в интервью РИА ФАН.

Базовая позиция

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал для журналистов заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры по мирному договору на основе своей базовой позиции. Сначала Токио требует решения территориального спора, а после уже заключения мирного договора.

Москва же, напомнил Лавров, настаивает на том, чтобы сначала "признать территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями", в том числе и над южной частью Курильских островов. Таким образом будут признаны итоги Второй мировой войны. А уже потом между двумя странами будет возможность продолжить обсуждение вопроса.

Глава МИД РФ напомнил также, что уже во время согласования декларации 1956 года было ясно: реализация возможна только при полном выполнении пунктов этого документа и только при полном отсутствии американских военных на территории Японии.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, которые потеряла в результате Второй мировой войны. Периодически Токио устраивает провокации, помечая на своих картах российские острова как собственную территорию. Последний случай произошёл в августе этого года, когда Курилы были отмечены на японской карте маршрута олимпийского огня. Карту Японии с российскими островами опубликовали на официальном сайте Олимпиады 2020 года в Токио.