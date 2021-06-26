Японцы, как в 41-м, ждут военного удара по России из Европы…

Судьбы Крыма и Курил исторически связаны

Японцы, которых некоторые российские авторы и издания продолжают рисовать рафинированными эстетами с изысканной поэзией, глубоко философскими представлениями о жизни, сторонниками мира и гармонии на Земле, в действительности не такие уж привлекательные представители «загадочного Востока».

Безусловно, среди японцев есть немало честных, добропорядочных людей, стремящихся к мирной жизни с соседями. Имея немало друзей в Японии, стаж дружбы с которыми исчисляется десятками лет, знаю это не понаслышке. Однако немало в этой стране и закоренелых шовинистов, которые видят в соседях людей второго сорта. Об этом мне не раз рассказывали, например, живущие в Японии уже в третьем поколении потомки вывезенных в качестве подневольной рабочей силы знакомые корейцы. Внешне и по поведению ничем не отличаясь от японцев, они тем не менее являются «негражданами» – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И хотя в современных японских школах детей уже не учат, как в довоенной Японии, что японцы – «божественная нация», дух превосходства всего японского исподволь культивируется по сей день. Даже высокообразованные японцы считают, что в годы Второй мировой войны Япония была не виновником кровавой бойни, а «хигайся» – жертвой обстоятельств и других государств.

И если о США с их политикой экономического удушения Японии сейчас говорится вполголоса, а о враждебных отношениях с Великобританией в годы войны и вовсе не упоминается, то Россия и Китай укоренились в сознании японцев как виновники всех прошлых и нынешних невзгод Страны восходящего солнца. И в этом их поддерживают СМИ, которым простые японцы верят безоглядно.

Воспитанные в духе недоверия и нелюбви к окружающим соседям японцы все чаще в комментариях под статьями СМИ требуют от собственного правительства прекратить выражать «дипломатические сожаления» по поводу не нравящихся Токио действий других государств и переходить к политике давления и угроз. Забывая, чем это закончилось для сынов «нации Ямато» 75 лет назад.

Современные японцы в открытую требуют от властей выбросить из действующей послевоенной Конституции Японии пацифистскую 9-ю статью, наращивать мощь воссозданных в нарушение Основного закона страны вооруженных сил, обзавестись ракетно-ядерным, космическим, кибернетическим и другими видами оружия. И вступить в прямое противоборство за утраченные по итогам Второй мировой войны территории и акватории.

Японцы с радостью и трудно понятными надеждами восприняли затеянную правительством Великобритании провокацию с заходом британского военного корабля в территориальные воды Российской Федерации у берегов Крыма. И по какой-то ведомой только им логике связали эту вылазку с «шансом возвращения Японии северных территорий», то бишь российских южнокурильских островов.

«Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире… Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в японско-русской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – написал японец с ником asz.

Звучит экзотично. А расчет, видимо, делается на то, что США и Великобритания, как и другие страны НАТО, приступили к сколачиванию в прилегающих к восточноазиатскому побережью акваториях армады кораблей, нацеленных на Китай и Россию. Присутствие «армады» в непосредственной близости от российских берегов должно, по расчетам японцев, заставить Москву искать «разрешения территориальной проблемы» в пользу Японии.

Еще летом 1941 года на секретных Императорских совещаниях в Токио нападение гитлеровской Германии на СССР было воспринято как «сэндзай итигу» – выпадающий только раз в тысячу лет шанс для захвата Японией советского Дальнего Востока и Сибири до меридиана Омска. Похоже, кое-кто в Японии рассчитывает, что еще раз наступит ситуация, когда занятая военным положением в Европе Москва, дабы избежать войны на два фронта, пойдет на серьезные территориальные уступки Токио.

«Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – восклицает некто iwa.

«Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в японско-русской войне!» – впадает в эйфорию воспоминаний qnc.

«Японии, как британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – не заботясь о последствиях, предлагает fur.

«Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар и она рассыплется!» – убеждает соотечественников mik.