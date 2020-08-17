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Японцы готовы к войне с Россией за Курилы

17 августа 2020, 19:50  •  69 • Политика
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Япония планирует приостановить безвизовый обмен с Россией в рамках посещения японцами Курильских островов из-за эпидемии коронавируса на все даты текущего года. В 2020-ом намечалось девять таких поездок. Однако читатели сайта Yahoo News Journal возмутились этим решением Токио. Некоторые японские граждане предположили, что островов им больше не видать, а иные призвали отвоевать их.
Самые яркие комментарии пользователей портала собрало РИА "Новости".
"Нереально, что они вернут острова", – написал Tak.
"О "северных территориях", вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика приведет Японию к краху", – считает Mas.
"Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая", – выразил мнение Kjl.
Нашлись и те, кто предложил радикальные меры решения вопроса.
"Остается только война. Если СМИ слышат слово "война", тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них – разве есть другой способ возврата?" – заявил Ict.
Пользователь с ником Box полагает, что пока премьер-министром страны остается Синдзо Абэ, переговоры с Москвой будут заморожены.
"Позиции Японии ослабли, и четыре острова все дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы все больше интегрируются", – написал он.
"Переговоры по северным территориям бесполезны.
Даже в восточных провинциях Кусиро население резко сокращается... Япония не имеет возможности инвестировать и осваивать новые северные территории", – резюмирует Oph.
Как отмечало издание, сложившаяся ситуация возникла впервые с 1992 г., когда стартовала программа безвизового обмена между Россией и Японией.

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