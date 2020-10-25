Японцы бьются с властями за царское наследие русских на Хоккайдо

Здание бывшего русского консульства в городе Хакодате на Хоккайдо было построено ещё во времена Царской России - в 1908 году. Как отмечает телеканал NHK, это единственное здание российского дипломатического представительства того периода, сохранившееся в Японии.

Само здание представляет собой архитектурный ансамбль красной кирпичной кладки, украшенный белой лепниной. В то же время обращают на себя внимание и классические элементы, используемые при строительстве главных входов в японские синтоистские храмы и замки: высокий островерхий закруглённый конёк с двумя горизонтальными скатами.

Почётный профессор Университета Хоккайдо архитектор Юкихиро Кадо считает это здание уникальным проектом, идеально включённым в городскую среду.

Отмечается, что в послевоенные годы, в течение 30 с лишним лет, здание бывшего русского консульства использовали для общественных городских нужд: тут располагался Дом молодёжи Южного Хоккайдо, очень популярный среди местных жителей.

А теперь жителям приходится биться с властями за это здание. Чиновники ещё четыре года назад хотели реконструировать и отремонтировать его. Но подсчёты показали, что на это уйдёт порядка миллиона долларов. Сначала проект реконструкции отложили, а теперь и вовсе решили продать бывшее консульство частникам.

Начальник отдела международных и региональных связей мэрии Хакодате Ёко Цунэисо объяснил, что у мэрии из-за этого здания возникли не только серьёзные финансовые проблемы. Под вопросом вообще его эффективное использование.

Чиновники решили продать сооружение тому, кто заинтересован в покупке и сможет правильно его сохранить. Однако это решение многие горожане, судя по сюжету в СМИ, не поддержали.

Председатель Общества охраны исторического наследия Хакодате Каору Сасаки сравнил позицию мэрии с громом среди ясного неба. По его мнению, "привлекать частных инвесторов для ремонта и содержания здания, прикрываясь необходимостью больших расходов, - верх безответственности". Эксперт не исключил того, что в угоду бизнес-интересам и историческое, и культурное наследие исчезнет.

"Русское консульство - это достояние всех жителей города и их сокровище. Мы должны передать его последующим поколениям в его оригинальном виде", - говорят члены общества (цитата по ИноСМИ).