Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Главная / В мире

Японцы бьются с властями за царское наследие русских на Хоккайдо

25 октября 2020, 20:25  •  149 • В мире
В городе Хакодате на Хоккайдо местные жители бьются с властями, пытаясь сохранить здание бывшего русского консульства ещё времён Царской России. Чиновники хотят продать бизнесменам это архитектурное наследие, оставшееся от русских дипломатов.
Здание бывшего русского консульства в городе Хакодате на Хоккайдо было построено ещё во времена Царской России - в 1908 году. Как отмечает телеканал NHK, это единственное здание российского дипломатического представительства того периода, сохранившееся в Японии.
Само здание представляет собой архитектурный ансамбль красной кирпичной кладки, украшенный белой лепниной. В то же время обращают на себя внимание и классические элементы, используемые при строительстве главных входов в японские синтоистские храмы и замки: высокий островерхий закруглённый конёк с двумя горизонтальными скатами.
Почётный профессор Университета Хоккайдо архитектор Юкихиро Кадо считает это здание уникальным проектом, идеально включённым в городскую среду.
Отмечается, что в послевоенные годы, в течение 30 с лишним лет, здание бывшего русского консульства использовали для общественных городских нужд: тут располагался Дом молодёжи Южного Хоккайдо, очень популярный среди местных жителей.
А теперь жителям приходится биться с властями за это здание. Чиновники ещё четыре года назад хотели реконструировать и отремонтировать его. Но подсчёты показали, что на это уйдёт порядка миллиона долларов. Сначала проект реконструкции отложили, а теперь и вовсе решили продать бывшее консульство частникам.
Начальник отдела международных и региональных связей мэрии Хакодате Ёко Цунэисо объяснил, что у мэрии из-за этого здания возникли не только серьёзные финансовые проблемы. Под вопросом вообще его эффективное использование.
Чиновники решили продать сооружение тому, кто заинтересован в покупке и сможет правильно его сохранить. Однако это решение многие горожане, судя по сюжету в СМИ, не поддержали.
Председатель Общества охраны исторического наследия Хакодате Каору Сасаки сравнил позицию мэрии с громом среди ясного неба. По его мнению, "привлекать частных инвесторов для ремонта и содержания здания, прикрываясь необходимостью больших расходов, - верх безответственности". Эксперт не исключил того, что в угоду бизнес-интересам и историческое, и культурное наследие исчезнет.
"Русское консульство - это достояние всех жителей города и их сокровище. Мы должны передать его последующим поколениям в его оригинальном виде", - говорят члены общества (цитата по ИноСМИ).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
25 октября 2020, 02:00
Инструмент давления: почему неэффективна санкционная политика США в отношении России
25 октября 2020, 16:45
США "воскресили" самолёты F-117? "Тайное" оружие ВВС США удалось сфотографировать
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказа...
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародилс...
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.