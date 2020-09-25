Японцев возмутила "россиизация" южных Курил

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan прокомментировали сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил.

В материале говорилось, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы "План развития Курильского архипелага", планируется достроить в будущем году.

"Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" "северных территорий"", - говорится в сюжете.

Японские читатели возмутились подобным ходом вещей.

"Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть", - констатировал пользователь tkz.

"До России голос Японии не доходит. А жаль!" - заявил yus.

"Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!" – написал nanigeni.

"У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!" - заметил h13.

При этом ряд пользователей оценили развитие инфраструктуры острова положительно.

"Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод", - написал qqw.

"Если инвестиции пойдут в дело, то и хорошо!" - указал h2b.

"Ну что же, пусть и запоздалое, но развитие всегда дело хорошее", - добавил dodomindo.

Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.