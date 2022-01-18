Японцев пригласили на новейшую российскую атомную подводную лодку

С базы Тихоокеанского флота на Камчатке в посёлке Рыбачий

Недавно министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в практику ВС РФ вошла привычка приглашать представителей иностранных СМИ на масштабные военные учения и иные значимые события, чтобы их освещение за рубежом было максимально достоверным. И заметил, что, если самим не показывать какие-то вещи, этим займутся другие. «И там будет совсем другая направленность, совсем другой объём информации, направленной, как правило, в негативную сторону», – сказал министр.

С этим можно согласиться, но, откровенно говоря, я был удивлен, узнав из японских СМИ, что журналисты из Страны восходящего солнца, ближайшего военного союзника США, были приглашены в святая святых ракетно-ядерного щита нашей страны – на новейшую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами на борту.

Находившийся среди посетивших подводную лодку класса «Борей» японских журналистов корреспондент одной из центральных газет Японии «Тюнити симбун» Юси Коянаги так определяет замысел российского руководства, организовавшего необычный визит: «Россия в срочном порядке размещает ядерные боеголовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она развернула две новые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) на Дальнем Востоке, указывая на разрушительное возмездие в случае начала ядерной войны между конфликтующими странами. В октябре прошлого года Министерство обороны России пригласило меня в военное турне по Дальнему Востоку. Кульминацией тура стала база подводных лодок Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка в поселке Рыбачий.

Для нас организовали экскурсию по атомной подводной лодке «Владимир Мономах». Это новейшая российская атомная субмарина проекта 955 «Борей». Под нашими ногами находились 16 ракетных пусковых установок. Каждая ракета оснащена шестью ядерными боеголовками, и, по словам преподавателя Токийского университета и военного эксперта Ю Коидзуми, одна подлодка класса «Борей» способна уничтожить десятки городов», – рассказывает Коянаги.

«В Рыбачий скоро прибудут еще две более совершенные подводные лодки проекта "Борей"», – поведал японцам ранее строго секретную информацию начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. «ПЛАРБ являются одним из трех столпов ядерной стратегии наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования (МБР) и стратегическими бомбардировщиками», – поясняет автор репортажа японским читателям. И сообщает, что, по словам Наварского, субмарина проекта «Борей» может автономно выполнять операции в течение более 90 дней. Он также с уверенностью заявил российскому телеканалу RT, что ПРО противника не спасет от ракет, которыми оснащены эти подлодки.

Пытается анализировать ситуацию и научный сотрудник японского Национального института оборонных исследований Хироюки Хасэгава, мнение которого приводится в статье. Он считает, что увеличение количества атомных подводных лодок в АТР является частью дипломатического «сдвига России на Восток». Прибегая к принятой в Японии риторике, Хасэгава утверждает: «В 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине, которая все больше ориентируется на Запад, и отношения с западными странами серьезно ухудшились. Это привело к наращиванию ядерного сдерживания».

Автор статьи в «Тюнити симбун» не может не признать, что коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами сам провоцирует необходимость для России укреплять обороноспособность по всему периметру своих рубежей, в условиях санкций Запада расширять связи со странами Азии. При этом Москва не может быть безразличной к военной ситуации в АТР, где, отмечает японская газета, «нарастает конфликт между США и Китаем».

И тут с Коянаги следует согласиться. Москва, действительно, не может не реагировать на попытки Вашингтона сколачивать в АТР «восточное НАТО». «В сентябре прошлого года США, Великобритания и Австралия создали AUKUS, рамочную программу сотрудничества в области безопасности. Австралия намерена построить атомные подводные лодки. Россию все больше раздражает появление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Великобритании, с которой у нее исторически сложились сопернические отношения», – констатирует автор статьи.

Японская газета предупреждает, что Россия будет купировать возникающие на её Дальнем Востоке угрозы со стороны США и их союзников. Она приводит слова В. Путина, сказанные им в декабре прошлого года при торжественном спуске на воду атомных подводных лодок, местом базирования которых была определена Камчатка. Совсем скоро обе атомные подлодки пополнят состав Тихоокеанского флота, заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России и надежную защиту ее интересов в Мировом океане, заявил тогда Путин. При этом «Севмаш» построит и передаст флоту еще пять «Бореев-А» и шесть «Ясеней-М». «Мы будем наращивать темпы обновления Военно-Морского Флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий», – заверил президент.

Отмечая беспрецедентный характер посещения иностранными корреспондентами российской субмарины, японский военный эксперт Ю Коидзуми считает, что цель Москвы «вести пропаганду в соответствии с международной ситуацией», ибо «ядерное сдерживание достигается путем устрашения противника, и вместо того, чтобы держать все в секрете, эффективнее раскрыть определенную часть информации». «Включая период холодной войны, баллистические ракеты Тихоокеанского флота предназначались для использования против США. В последнее время международные отношения вращались вокруг конфликта между США и Китаем, а влияние России уменьшилось. Показ атомных подводных лодок, по всей видимости, был призван продемонстрировать военное присутствие России как ядерной державы», – оценивает открытость российских властей японский эксперт.

Небезынтересно, что в такой демонстрации военной силы России участвуют и китайские СМИ. Например, недавно китайское издание Baijiahao предупредило Японию, что наращивание ее военной мощи, увеличение радиуса действий японских ракет до 1000 км вкупе с призывами премьер-министра Фумио Кисиды безотлагательно «решить проблему северных территорий», то есть присоединить российские Курильские острова, могут вызвать «кошмарный» для Японии ответ России.

«Для России наступил действительно критический момент, с одной стороны она выясняет отношения с Соединенными Штатами, с другой – ей нельзя забывать про Японию… РФ для разгрома Японии потребуется всего несколько минут. Ракеты за несколько минут превратят Японию в руины», – пишет китайское издание.