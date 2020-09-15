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Японцам выдали методичку по общению с лунатиками: Главное - нажать на кнопку

15 сентября 2020, 09:35  •  88 • В мире
Японским пилотам выдали официальную методичку на случай встречи с инопланетянами. Первым делом лётчики должны сфотографировать НЛО, а также определить, не представляет ли объект угрозы для Японии.
Японские военные лётчики теперь знают, что делать, если повстречаешь в полёте НЛО: первым делом надо нажать на кнопку фото- или видеокамеры. Так гласит инструкция, которую руководство Минобороны Японии разослало в различные ведомства. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сняв объект на камеру, пилот обязан уведомить командование о неопознанном объекте, а потом оценить возможную угрозу безопасности Японии.
О необходимости подготовить инструкции и для Сил самообороны на случай встречи с НЛО японский министр обороны Таро Коно заявлял ещё в апреле, правда, сам подчёркивал, что в существование инопланетян не верит.
Но его неверие, возможно, пошатнули опубликованные весной видеозаписи ВМС США, на которых якобы запечатлены "неопознанные воздушные явления". Эти кадры были сделаны экипажами американских боевых самолётов ещё в 2004-м и частично в 2015 годах.

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