Японцам выдали методичку по общению с лунатиками: Главное - нажать на кнопку

Японские военные лётчики теперь знают, что делать, если повстречаешь в полёте НЛО: первым делом надо нажать на кнопку фото- или видеокамеры. Так гласит инструкция, которую руководство Минобороны Японии разослало в различные ведомства. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сняв объект на камеру, пилот обязан уведомить командование о неопознанном объекте, а потом оценить возможную угрозу безопасности Японии.

О необходимости подготовить инструкции и для Сил самообороны на случай встречи с НЛО японский министр обороны Таро Коно заявлял ещё в апреле, правда, сам подчёркивал, что в существование инопланетян не верит.

Но его неверие, возможно, пошатнули опубликованные весной видеозаписи ВМС США, на которых якобы запечатлены "неопознанные воздушные явления". Эти кадры были сделаны экипажами американских боевых самолётов ещё в 2004-м и частично в 2015 годах.