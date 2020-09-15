|
Японцам выдали методичку по общению с лунатиками: Главное - нажать на кнопку
15 сентября 2020, 09:35 • 88 • В мире
Японским пилотам выдали официальную методичку на случай встречи с инопланетянами. Первым делом лётчики должны сфотографировать НЛО, а также определить, не представляет ли объект угрозы для Японии.
Японские военные лётчики теперь знают, что делать, если повстречаешь в полёте НЛО: первым делом надо нажать на кнопку фото- или видеокамеры. Так гласит инструкция, которую руководство Минобороны Японии разослало в различные ведомства. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сняв объект на камеру, пилот обязан уведомить командование о неопознанном объекте, а потом оценить возможную угрозу безопасности Японии.
О необходимости подготовить инструкции и для Сил самообороны на случай встречи с НЛО японский министр обороны Таро Коно заявлял ещё в апреле, правда, сам подчёркивал, что в существование инопланетян не верит.
Но его неверие, возможно, пошатнули опубликованные весной видеозаписи ВМС США, на которых якобы запечатлены "неопознанные воздушные явления". Эти кадры были сделаны экипажами американских боевых самолётов ещё в 2004-м и частично в 2015 годах.
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 сентября 2020, 07:20
|
11 сентября 2020, 20:20
|
08 сентября 2020, 19:55
|
12 сентября 2020, 01:50
|
10 сентября 2020, 05:50
|
12 сентября 2020, 19:15
|
12 сентября 2020, 21:05